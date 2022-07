La viruela del mono se expande fuera de África, donde normalmente se habían detectado. Con corte al 21 de julio, se reportan cerca de 16 mil casos en todo el mundo, según cifras de los Centros para el Control de las Enfermedades de Estados Unidos. Aunque la mayoría de los enfermos están en EE. UU. y Europa, Latinoamérica registra algunos, por ejemplo, Colombia suma 10.

Mientras las autoridades sanitarias buscan contener la transmisión del virus, una investigación reciente encontró relación entre el sexo y la enfermedad. Un equipo liderado por científicos de la Universidad Queen Mary de Londres analizó 528 infecciones confirmadas en 16 países, entre el 27 de abril y el 24 de junio de 2022, de la también llamada viruela símica.

¿Quiénes se contagiarían más?

La mayoría de transmisiones han estado relacionadas con actividad sexual, principalmente, pero no de manera exclusiva, entre hombres que tuvieron sexo con otros hombres FACEBOOK

El 95 % de los casos de viruela del mono se transmitieron a través de actividad sexual, de acuerdo con el estudio publicado en la revista especializada New England Journal of Medicine, que además indicó nuevos síntomas clínicos como lesiones genitales únicas.



“Es importante subrayar que la viruela del mono no es una infección que se transmite sexualmente en sentido tradicional; puede transmitirse a través de cualquier contacto físico cercano”, dijo el autor principal John Thornhill, en un comunicado.

La mayoría de los casos de viruela del mono se transmitieron a través de actividad sexual. Foto: iStock

“Sin embargo, nuestro trabajo sugiere que la mayoría de transmisiones hasta ahora han estado relacionadas con actividad sexual, principalmente, pero no de manera exclusiva, entre hombres que tuvieron sexo con otros hombres”, aclaró.



En total, el 98 % de las personas infectadas -quienes componen la muestra del análisis- eran hombres gay o bisexuales, el 41 % era VIH positivo y su edad promedio era de 38 años.

Su promedio de parejas sexuales en los tres meses previos fue de cinco, y alrededor de un tercio reconoció haber visitado lugares propicios para encuentros sexuales como fiestas sexuales o saunas en el último mes.



Los investigadores resaltaron que el virus puede transmitirse a través de contacto físico cercano, como en microgotas al respirar y potencialmente a través de la ropa y otras superficies.

¿Qué síntomas registraron los contagiados?

La viruela del simio no es más una ‘enfermedad de los homosexuales’ que una ‘enfermedad africana’. Puede afectar a cualquiera FACEBOOK

9 de cada 10 personas tuvieron lesiones en la piel o especie de sarpullidos, un síntoma común. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que estas pueden ir acompañadas normalmente de fiebre e inflamación de los ganglios linfáticos, lo cual desaparece entre la segunda y cuarta semana.



El estudio citado describió que el área anogenital, el tronco, brazos, piernas, cara, palmas y plantas de los pies fueron las zonas en las que surgieron los sarpullidos.

Los sarpullidos se hicieron presentes en las manos, brazos, pies, entre otros. Foto: iStock

Muchos de los infectados mostraron síntomas que no habían sido asociados con la viruela del mono, incluyendo lesiones genitales únicas y llagas en la boca o en el ano. Estas señas son similares a enfermedades de transmisión sexual (ETS) y pueden conducir a diagnósticos engañosos, advirtieron los autores.



Solo el 5 % requirió tratamiento específico con fármacos. “La mayoría de los casos fueron leves y se curaron sin tratamiento, y no hubo muertes. Aunque el 13 % de las personas fueron hospitalizadas, no se reportaron complicaciones serias en la mayoría de casos”, comentaron.



Los investigadores reseñaron que el ADN de la viruela del mono estuvo presente en el semen de 29 de 32 personas testeadas. Sin embargo, consideran pertinente realizar más indagaciones para constatar si “el semen es capaz de transmitir infecciones”.

“Aunque el brote actual está afectando desproporcionadamente a los hombres homosexuales o bisexuales y a otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, la viruela del simio no es más una ‘enfermedad de los homosexuales’ que una ‘enfermedad africana’. Puede afectar a cualquiera”, sentenciaron.

La mayoría de contagiados por viruela del mono no requirieron ser hospitalizados. Imagen de referencia. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Entre tanto, la OMS citó a un comité de emergencia para decidir si eleva a alerta máxima la situación por los contagios y la Agencia Europea de Medicamentos aprobó la vacuna Imvanex para combatirla.

AFP y Tendencias EL TIEMPO

