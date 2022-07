Este martes fueron confirmados tres nuevos casos de viruela símica en el país, los cuales se registraron en Bogotá luego de obtener los resultados por laboratorio.



A la fecha, 10 colombianos han contraído esta enfermedad, de los cuales 9 se han identificado en la capital y uno de ellos en Medellín, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Salud (INS).



Todos los casos que se han registrado en el país son de sexo masculino y ocho de los 10 casos reportados tienen antecedente de viaje internacional a Europa o Estados Unidos. Las autoridades han podido establecer que los dos casos restantes corresponden a contactos de viajeros provenientes de los territorios en mención.

La semana anterior también se confirmó el contagio de una persona que estaba en seguimiento, teniendo en cuenta que es contacto estrecho del último caso confirmado en la capital del país (el pasado 8 de julio).



Asimismo, las autoridades de salud distritales han dicho que se están tomando todas las medidas para evitar cadenas de contagio. A través de la Secretaría de Salud se han realizado las respectivas investigaciones epidemiológicas y cercos epidemiológicos, con el propósito de mitigar el riesgo de transmisión comunitaria.



Cabe mencionar que de los 10 casos registrados en el país, cinco ya terminaron su seguimiento con recuperación completa y en sus contactos no se generaron nuevos casos; los otros cinco continúan en seguimiento junto con sus contactos.



Ante este panorama, la secretaria de Salud de Bogotá encargada, Iliana Curiel, manifestó que si una persona estuvo en contacto con otra que presente síntomas de la enfermedad debe mantener la calma y consultar la información disponible en la página web y acudir ante las autoridades sanitarias competentes.



"Bogotá no baja la guardia seguimos manteniendo la vigilancia en salud pública para este evento de salud pública y otros eventos en salud”, concluyó la funcionaria.



Por su parte, la directora del INS, Martha Ospina, reiteró que “la viruela del mono no es una enfermedad nueva. A lo largo de los años han ocurrido brotes principalmente en África, en países endémicos, pero también han ocurrido brotes fuera de África como por ejemplo en Estados Unidos hace algunos años", y además agregó que

Los síntomas de viruela del mono

De acuerdo con las autoridades de salud, el virus de la viruela símica se contrae a través del contacto estrecho y mantenido, por ejemplo, cuando se tiene contacto directo con las lesiones o los fluidos de las lesiones, o con las secreciones respiratorias de una persona contagiada (contacto cara a cara).



Además, un factor de riesgo importante es el antecedente de viaje o el contacto estrecho con personas confirmadas para esta enfermedad o que han viajado a zonas endémicas o países afectados por brotes de viruela símica.



Por otra parte, las manifestaciones de la viruela símica pueden incluir fiebre (no en todos los casos), dolor de cabeza intenso, dolores musculares y de espalda, poca energía, ganglios linfáticos inflamados y una erupción cutánea o lesiones que pueden ser planas o ligeramente elevadas, llenas de líquido transparente o amarillento, que luego forman costras que se secan y caen.



Las lesiones en una persona pueden variar, desde las que afectan la cara, extremidades, plantas de los pies y palmas de las manos. Pero también se pueden encontrar en la boca y ojos, o como en este último brote también pueden darse lesiones en el área genital y perianal.



En caso de presentar estos síntomas o tener contacto con un caso sospechoso o confirmado, se debe acudir a los servicios de salud e informarlo en la consulta.



