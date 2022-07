La Organización Mundial de la Salud (OMS) activó su máximo nivel de alerta para tratar de contener el brote de viruela del mono, que ha afectado a casi 17.000 personas en 74 países.

"Hemos decidido declarar una emergencia de salud pública de alcance internacional", también llamada USPPI, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus en una rueda de prensa, afirmando que el riesgo en el mundo es relativamente moderado, salvo en Europa, donde es alto.

Tras el anuncio de Tedros, Hans Kluge, responsable para Europa de la OMS, recomendó a quienes tengan un riesgo de contagio mayor que "consideren limitar sus parejas e interacciones sexuales en este momento"; quienes según la organización son los "hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y en particular en los que tienen múltiples parejas".

Para esta población en particular, la OMS recomendó que los países, principalmente del antiguo continente, lleven a cabo estrategias de socialización y más para contener el virus; no sin antes pedir respeto para estas comunidades.



Desde principios de mayo, cuando se detectó por primera vez fuera de los países africanos, la enfermedad ha afectado a más de 16.836 personas en 74 países, según los centros de control y prevención de enfermedades (CDC) de Estados Unidos a fecha de 22 de julio.



Aunque las autoridades sanitarias del Reino Unido, uno de los epicentros del brote, informaron de un descenso del ritmo de infecciones, el número de casos está aumentando rápidamente en todo el mundo.

La llamada USPPI se utiliza en situaciones que son graves, repentinas, inusuales o inesperadas. Foto: iStock

Tedros también explicó que el comité de expertos quedó dividido, con nueve miembros en contra de activar la USPPI y seis a favor. Al final, fue él quien decidió.



"Es un llamamiento a la acción, pero no es el primero", dijo Mike Ryan, responsable de emergencias de la OMS, quien afirmó que esperaba que condujera a una acción colectiva contra la enfermedad. La llamada USPPI se utiliza en situaciones que son "graves, repentinas, inusuales o inesperadas". Es la séptima vez que la OMS utiliza este nivel de alerta. En una primera reunión el pasado 23 de junio, la mayoría de los expertos del comité de emergencia recomendaron a Tedros no declarar la emergencia USPPI.

¿Y las vacunas?

La viruela del mono, descubierta por primera vez en humanos en 1970, es menos peligrosa y contagiosa que la viruela humana, que fue erradicada en 1980. En la mayoría de los casos, los pacientes son hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, relativamente jóvenes y que viven principalmente en las ciudades.

Facebook Twitter Linkedin

¿La vacuna de la viruela común funciona con la viruela del mono? Foto: iStock

Un estudio publicado el jueves en el 'New England Journal of Medicine' confirma que en el 95% de los casos recientes, la enfermedad se transmitió por contacto sexual y que el 98% de los afectados eran hombres homosexuales o bisexuales.



Hasta ahora, el virus se transmitía generalmente de animales a humanos solo en algunos países de África Occidental pero ha pasado a decenas de países del mundo.



Según Rosamund Lewis, principal experta de la OMS en viruela del mono, la explicación es que un mundo más abierto permitió al virus viajar e instalarse en un grupo en el que puede circular más activamente debido a los hábitos sociales (encuentros frecuentes, relaciones sexuales con varias parejas, etc.)



El viernes, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) dijo que había aprobado el uso de una vacuna contra la viruela humana para usarla contra la viruela del mono. La vacuna Imvanex, de la empresa danesa Bavarian Nordic, está aprobada en la Unión Europea desde 2013 para la prevención de la viruela. La OMS recomienda vacunar a las personas de mayor riesgo y a los trabajadores sanitarios que puedan estar expuestos a la enfermedad.

*Con información de AFP