Hace algunas semanas la viruela del mono llamó la atención de las autoridades de salud en el mundo, sobre todo en Europa donde se reportaron los primeros casos en países no endémicos.



(Lea también: La OMS evalúa distribución de vacunas para contener viruela del mono)



De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud, “el virus de la viruela símica es transmitido a las personas por diversos animales salvajes, como roedores y primates, pero tiene una propagación secundaria limitada a través de la transmisión de persona a persona”.



(De su interés: Viruela del mono exige vigilancia, pero sin alarmas mayores)

De esta forma, la autoridad sanitaria internacional ha dejado claro que el virus de la viruela del mono se transmite al ser humano por contacto estrecho con lesiones, líquidos corporales de una persona o animal infectado o con material contaminado por el virus como el caso de ropa de cama.

Por su parte, Naciones Unidas ha manifestado que “pueden resultar también infecciosas las úlceras, lesiones o llagas puesto que el virus puede propagarse a través de la saliva”.



En este sentido, recientemente los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos) habrían sugerido el uso de tapabocas frente a la presunción de que una de las formas de transmisión sea a través del aire.



Algunos expertos de los centros especializados han manifestado que en esencia la viruela del mono requiere de un contacto estrecho sostenido y que en ese orden de ideas se deben tomar las precauciones necesarias.



(Le recomendamos consultar: Viruela del mono: ¿qué es y cuáles son las medidas que tomará Colombia?)



Cabe mencionar que el uso de tapabocas no solo previene el contagio de covid-19, sino de muchas otras enfermedades cuya forma de transmisión es la vía aérea, por lo que los expertos recomiendan que las poblaciones de riesgo mantengan el uso de este elemento de bioseguridad en espacios cerrados.



(Siga leyendo: Viruela del mono: lo que debe saber sobre la enfermedad que genera alerta)



A pesar de que la OMS reveló esta semana que hay más de mil casos en 20 países no endémicos, es decir, lugares donde no es usual que circule el virus, el Instituto Nacional de Salud en Colombia no ha confirmado ningún caso de viruela del mono en el territorio nacional.





UNIDAD DE SALUD

En Twitter @SaludET