Según el reporte semanal del Instituto Nacional de Salud (INS), la mayoría de los contagios se presentan en hombres de entre los 30 a 39 años y tan solo diez mujeres han sido diagnosticadas con la enfermedad a nivel nacional.



El 64,2 % de los casos tienen una fuente completamente desconocida, por lo que las autoridades han insistido en el aporte verídico de información que permita a los especialistas mantener las cadenas de contagio.



De acuerdo con el reporte, en total se han registrado 1.260 contagios, luego de analizar 1.963 casos posibles y haber descartado 697.



Los departamentos con mayor registro de contagios continúan siendo Bogotá (942) y Antioquía (151), seguidos por Cali (36) y Cundinamarca (29). Actualmente, se han recuperado 417 personas y un total de 554 casos se mantienen en seguimiento constante.



Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una serie de recomendaciones para los pacientes con viruela símica o viruela del mono que se encuentran recuperándose en su hogar.



En este sentido, sobre el manejo con las lesiones en la piel, si la persona está aislada en casa, la OMS recomienda no rascar las lesiones, lavarse las manos antes y después de tocarlas, no tapar las lesiones y mantenerlas secas. Así mismo, recomienda lavar las heridas con agua y jabón, enjuagar las lesiones de la boca con agua salada, bañarse con agua tibia, bicarbonato sódico o sulfato de magnesio y tomar paracetamol para el dolor, si llega a requerirlo.



Adicional, la entidad recomendó buscar ayuda inmediata con un profesional de la salud en caso de que las lesiones de piel duelan mucho o se noten señales de infección (enrojecimiento, inflación, secreción). Si llega a padecer fiebre y las nauseas empeoran al punto en que no puede comer ni beber, es recomendable acudir con un experto.



Finalmente, la organización explicó que existe riesgo de contagio de la enfermedad hasta que todas las costras de las lesiones se hayan caído y se haya formado una nueva capa de piel debajo. Por lo tanto, todo contagio positivo debe aislarse en una habitación separada, usar un cuarto de aseo propio o que pueda desinfectarse después de cada uso. Nunca está de más lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o desinfectándolas con alcohol en gel.

