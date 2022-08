El Instituto Nacional de Salud (INS) reportó 582 casos de contagio de viruela del mono en el país, hasta la fecha. Según la entidad, en total se analizaron 922 muestras, de las que se han descartado 381 casos y se mantienen en estudio 262 contagios probables.



(Siga leyendo: Viruela del mono: estos son los estigmas psicológicos que deja la enfermedad)



Los departamentos con mayor registro de contagios continúan siendo Bogotá (442) y Antioquía (62), seguidos por Cali (14) y Cundinamarca (18).



(Además: Viruela del mono: diagnóstico debe confirmarse con prueba PCR)

Sobre el potencial aumento de casos de contagio en Colombia, desde la semana pasada el Ministerio de Salud y Protección Social ha realizado un llamado a los entes territoriales, prestadores de servicios de salud y aseguradores del sistema a reforzar la toma de pruebas de diagnóstico para casos de viruela símica.



(De su interés: El acuerdo para distribuir vacunas de viruela símica en Latinoamérica)



Claudia Cuéllar, directora de Epidemiología y Demografía, apuntó que en el país hay 33 laboratorios de salud pública habilitados, con capacidad, insumos y lineamientos para el procesamiento de pruebas PCR para detección de esta enfermedad.



Los resultados de estas pruebas deben ser compilados en Sismuestras, así como se hace con los de covid. Actualmente, se están presentando 70 casos nuevos por cepa, por lo cual se debe intensificar el autocuidado.



Por su parte, Martha Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud, enfatizó en que “el diagnóstico que se hace por PCR no es un capricho, es un asunto epidemiológico que debemos acatar, porque en este momento necesitamos conocer claramente el clado que está circulando; necesitamos, además, poder tomar de esas PCR muestras para hacer secuenciación genómica e identificar que no hay cambios como lo que está pasando en Perú, en donde se están viendo nuevas mutaciones que confluyen”, aclaró.



Es importante que el abordaje médico ante un posible caso de viruela símica sea completo, por ende, deben tomarse pruebas complementarias y realizar todo el ejercicio médico caso por caso, no generalizado, para brindar atención oportuna.



(Lea también: Viruela del mono: abecé de los interrogantes que persisten)



De igual manera, es necesario que las EAPB dispongan de planes de acción claros para el talento humano en salud y la comunidad, ante una sospecha o confirmación de caso. Asimismo, de una línea de atención médica para atención oportuna del paciente.

Más noticias de Salud

-Los casos de viruela del mono crecieron 20 % a nivel global





-La OMS pide cautela por transmisión de viruela del mono a otras especies