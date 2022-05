El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud hacen seguimiento epidemiológico a un hombre portador de la Viruela del mono Proveniente de España que estuvo de turismo varios días en Colombia, según reveló W Radio.



Por su parte, la Organización Mundial de la Salud se encuentra en alerta por los casos de viruela del mono detectados en Reino Unido desde el 6 de mayo. A estos contagios se suman los hallados en Estados Unidos, España y Portugal.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS) de Colombia, esta enfermedad es un virus tipo POX que puede ser transmitido por muchos animales y los contagios que se presentan en humanos se dan específicamente cuando un humano ingresa al hábitat natural del animal.



Según el INS, es muy importante la detección a tiempo para cortar una cadena de transmisión. Cuando el virus llega a órganos del cuerpo humano como el cerebro o pulmones puede ocasionar la muerte, pero es más probable que se produzca una muerte en mil casos que en pocos casos.



La entidad mencionó que no es un virus nuevo, sin embargo, su origen principalmente está en los monos. Y aunque el virus del mono puede generar preocupación en la opinión pública, es cientos de veces más probable y más grave un virus como el del Sarampión porque es altamente contagioso.



Es importante recordar que hay casos de Sarampión en Estados Unidos, Brasil y Venezuela. Además se propaga eficientemente de hombre a hombre por vía respiratoria.



En Colombia el trabajo se enfoca en afinar el Sistema de Vigilancia en Salud Pública.

El INS cuenta con el monitoreo reforzado de enfermedades o brotes que provocan sarpullidos o erupciones en la piel.



Además, la entidad también realizó un análisis de la situación con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y están construyendo un lineamiento de vigilancia para servicios de salud.

