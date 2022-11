El viernes se conocerán detalles sobre el protocolo de la llegada al país de vacunas contra la viruela símica, según anunció la ministra de Salud, Carolina Corcho, durante su intervención en la Plenaria del Senado, este martes.

“Desde que me posesioné, vengo trabajando por las vacunas de la viruela símica y me acaban de dar la noticia. Agradezco a la Cancillería, por las gestiones bilaterales y diplomáticas. Este viernes invito a los senadores, a las 10:00 a.m., para explicar el protocolo entre los dos países, con el acompañamiento de la Organización Mundial de la Salud, e iniciar el protocolo en Colombia”, precisó.

“Frente a las vacunas de viruela símica, agradezco a la @CancilleriaCol por el trabajo bilateral. Este viernes invito a los senadores a las 10 a.m., a escuchar la explicación que daremos sobre el protocolo de recepción y distribución de vacunas, con acompañamiento de @OPSOMS_Col” — MinSaludCol (@MinSaludCol) November 30, 2022

La jefe de cartera añadió que este proceso de recepción de biológicos se dará al amparo de la comunidad científica de dicho país y de la comunidad científica colombiana.

¿Qué se sabe hasta ahora?

El Ministerio de Salud ha explicado reiteradas veces que este proceso de negociación hace parte de un proyecto de investigación que varios países llevarán a cabo con la Organización Mundial de la Salud.



La cartera de salud también ha sido enfática en que la vacunación, aunque es una herramienta muy importante, por sí sola no previene el contagio, y por esta razón, el Ministerio avanza en cuanto a pedagogía, prevención y vigilancia de prevención del riesgo.



Lo que se ha podido conocer hasta ahora sobre el proceso de negociación de las vacunas contra la viruela símica es que se prevé que se priorice la aplicación del biológico para contactos estrechos (alrededor de 3 por persona que presenta la infección), las personas que se encuentran en mayor vulnerabilidad: VIH, HSH (hombres que tienen sexo con hombres) y otras personas con conductas sexuales de riesgo.



La clasificación de uso de esta vacuna en grupos poblacionales dependerá del comportamiento epidemiológico y disponibilidad de biológicos en el país.



En este punto, es necesario recordar la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), enfocada en que en este momento, ni Colombia ni otros países, requieren de una vacunación masiva para la Viruela Símica.

