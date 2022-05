La Organización Mundial de la Salud se encuentra en alerta por los casos de viruela del mono detectados en Reino Unido desde el 6 de mayo. A estos contagios se suman los hallados en Estados Unidos, España y Portugal.



De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS) de Colombia, esta enfermedad es un virus tipo POX que pueden ser transmitidos por muchos animales y los contagios que se presentan en humanos se dan específicamente cuando un humano ingresa al hábitat natural del animal.



El INS aclaró que no se han reportado casos de esta enfermedad en América Latina y afirmó que su transmisión es poco común y casi inexistente entre humanos.



La entidad explica que se trata de una especie de virus que es parecido a la varicela y produce en los animales vesículas además de signos respiratorios que en contacto con los humanos -sobre todo en aquellos que trabajan en investigación, en la selva o en actividades de turismo- pueden terminar siendo factores de contagio.



La principal diferencia con una varicela es la presentación de ganglios inflamados en muchas partes del cuerpo. Los casos iniciales son importados de regiones de África, pero según el INS es muy raro que inicie el contagio entre personas, aunque se puede presentar y luego generar cadenas de transmisión.



Si bien se podría llegar a pensar que los primates no humanos son la especie causante del virus de la viruela del mono, todavía se desconoce el reservorio, y los posibles candidatos son los roedores pequeños que habitan en las selvas tropicales de África, sobre todo en las regiones occidental y central de este continente.



Es muy importante la detección a tiempo para cortar una cadena de transmisión. Cuando el virus llega a órganos del cuerpo humano como el cerebro o pulmones puede ocasionar la muerte, pero es más probable que se produzca una muerte en mil casos que en pocos casos.



La entidad es enfática en mencionar que lo importante es cortar y detectar a tiempo la transmisión. No es un virus nuevo y actualmente en América Latina no hay un caso confirmado.

