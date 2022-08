A raíz de la circulación comprobada de la viruela símica en el país, en donde ya se registran 84 casos con corte al 11 de agosto, el Ministerio de Salud y Protección Social advierte que durante el próximo fin de semana puede existir mayor circulación del virus, debido a la realización de eventos con gran afluencia de público de diferentes ciudades y países.



Las autoridades sanitarias aseguran que es necesario para las personas conocer los síntomas de la enfermedad, las rutas de acción en caso de un posible contagio y proveer información verídica sobre la cadena de contactos en caso de confirmarse positivo.



Adicional, Colombia cuenta con una red ampliada de laboratorios para diagnóstico y vigilancia de la enfermedad, capacitación del personal sanitario, y pruebas PCR para detectar la presencia del virus.

De acuerdo con el INS, si una persona tiene sospecha de estar enferma o ha estado en contacto con alguien contagiado por viruela del mono, la ruta de acción por seguir empieza con la asistencia al centro de salud para un diagnóstico oportuno. En caso de que el individuo resulte estar enfermo, se debe informar absolutamente a todos los contactos estrechos y al personal de vigilancia en salud pública de las secretarías de salud.



Además, la persona enferma deberá ser aislada de inmediato junto con todos sus objetos personales. Como medida de prevención, los expertos reiteran que un factor de riesgo importante es el antecedente de viajes –sobre todo a territorios con alta incidencia de la enfermedad– o el contacto estrecho con personas confirmadas

para viruela del mono y que han viajado a zonas endémicas afectadas por

brotes de viruela símica.



Al respecto, Martha Ospina, directora del INS, mencionó a EL TIEMPO que “estamos empezando a encontrar los casos que no relatan completa su cadena de contactos, no cuentan su verdadera historia sobre fuente de contagio, cambian sus versiones y asumen que se trata de un señalamiento".



De acuerdo con las autoridades sanitarias nacionales e internacionales, las manifestaciones de la viruela símica pueden incluir fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares y de espalda, poca energía, ganglios linfáticos inflamados y una erupción cutánea o lesiones que pueden ser planas o ligeramente elevadas, llenas de líquido transparente o amarillento que luego forman costras, se secan y caen.



Las lesiones en una persona pueden variar, la mayoría afectan zonas del

cuerpo como la cara, extremidades, plantas de los pies y palmas de las manos. Sin embargo, también se pueden encontrar en la boca y ojos, en el área genital y perianal.



Al respecto, la ministra de Salud, Carolina Corcho, mencionó que "Podemos evitar la propagación de la viruela símica que es distinta a la del covid-19. Por esto, hay que informarse sobre cuáles son los síntomas de esta enfermedad para poder acudir a tiempo a los servicios de salud que son los únicos que pueden hacer este tipo de diagnósticos. Es muy importante, además, que si se tiene la enfermedad se haga un aislamiento de 21 días e informar con sinceridad a los contactos y a la autoridad en salud".

Laboratorios, diagnóstico y vigilancia

Está en curso la preparación de los laboratorios de la red ampliada para el diagnóstico molecular en el país, mejor conocida como la red diagnóstica para el Sars-CoV-2, que ahora realizarán, además del diagnóstico de covid19, el de la viruela símica.



De esta red hacen parte más de 200 laboratorios, entre privados y públicos. El INS viene avanzando en la transferencia del conocimiento técnico para diagnóstico de la viruela símica con laboratorios departamentales de salud pública, universidades y ahora iniciará con laboratorios comerciales.



En total 14 Laboratorios Departamentales de Salud Pública (LDSP) de 19 con capacidad de biología molecular ya fueron capacitados. Además de diferentes universidades que actúan como laboratorios colaboradores en los distintos departamentos y pronto inicia el proceso con los laboratorios comerciales.



Al respecto, Martha Ospina, dijo que “en los últimos años la filosofía del Instituto Nacional de Salud ha sido desarrollar capacidades en todo el territorio nacional para que los departamentos puedan cumplir con la obligación que les corresponde, por ley, respecto a la vigilancia, el diagnóstico y la respuesta ante emergencias en salud pública".



De esta manera, en la pandemia de covid-19 se creó la red diagnóstica molecular más grande que haya existido alguna vez en Colombia. Dicha estrategia de colaboración, de entidades públicas y privadas, de tipo IPS y centros de investigación, permanece en el tiempo como estrategia de rápida respuesta.



Y agregó: "En este caso, ante el nuevo brote de viruela del mono, el INS rápidamente inició la capacitación de todos los laboratorios en territorio nacional y en paralelo ha estado capacitando laboratorios departamentales de salud pública y laboratorios colaboradores para que los departamentos tengan una capacidad de primera línea. La próxima semana iniciará la capacitación de laboratorios comerciales”.



Los primeros laboratorios de salud pública entrenados para realizar el diagnóstico se ubican en los departamentos de Antioquia, Amazonas, Arauca, Atlántico, Casanare, Cesar, Guajira, Huila, Nariño, Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca, Tolima y también en ese primer grupo está el distrito de Bogotá, que ya inició.



Se trata de un entrenamiento preparado por el Instituto Nacional de Salud que en media hora les capacita específicamente en cómo tomar muestras, cómo transportarlas, cómo embalarlas y cómo realizar el diagnóstico y la lectura del resultado.

Pruebas PCR para detectar el virus

Se trata de una prueba PCR cuya muestra se toma por la boca (orofaríngea) o también una muestra del líquido de la lesión, ya que se trata de una enfermedad eruptiva. Las muestras son llevadas al termociclador en donde a través de una serie de reactivos específicos que tienen la huella digital o una parte del genoma del virus de la viruela símica, se detecta cuál de las muestras analizadas coincide con el genoma del virus que se busca identificar.



Actualmente, el INS realiza las pruebas a las personas confirmadas para viruela símica y sus cadenas de contactos, pero poco a poco esta tarea estará descentralizada en los territorios. Por lo tanto, no es una prueba masiva y los laboratorios no son de atención directa al público. Estos centros reciben las muestras tomadas por los servicios de salud y las secretarías de salud. Así que actúan como receptores de muestras sospechosas que son procesadas de acuerdo con su capacidad.

