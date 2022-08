El Instituto Nacional de Salud (INS) ha reportado 55 casos de contagio de viruela del mono en el país, hasta la fecha. Según la entidad, en total se han analizado 162 casos, de los que se han descartado 65.



(Siga leyendo: Viruela del mono: los casos globales superan los 26.000, con 9 muertes)



Los departamentos con mayor registro de contagios continúan siendo Bogotá (41) y Antioquía (4), seguidas por el Tolima (2) y Risaralda (3).



(De su interés: Viruela del mono: abecé de la declaración de emergencia en Estados Unidos)

Respecto al análisis de las cifras y lo que están indicando, la directora del INS, Martha Ospina mencionó recientemente que: “Tenemos aún una epidemia concentrada en un grupo de población particular, porque no tenemos casos ni en mujeres, ni en niños, ni en ningún otro grupo de edad. O en ningún género distinto al masculino”.



Concentrada quiere decir, expresó la directora del INS, que no tiene aún suficientes

canales comunicantes y se espera así se mantenga, lo que sería muy positivo. “Sin

canales comunicantes al resto de la población, de modo que no se dé una transmisión

comunitaria”, explicó Martha Ospina.



(Lea también: El INS ha entrenado 28 laboratorios para diagnóstico de Viruela del mono)



La otra situación probable, es que se diera una transmisión comunitaria como la que ya

hay en países como Europa, Alemania, Estados Unidos, Perú, Brasil y algunos países de

Centro América, en ese caso, se estaría hablando de que Colombia pasaría de fase de

contención a fase de mitigación.



En las actuales circunstancias, concluyó en su intervención “requerimos comunicación intensa a toda la población general y especial. De tal modo que nos agobie”.



La directora general del INS ha pedido que se insista en pedagogía sobre los síntomas y cómo reconocerlos, sobre la atención y consulta temprana a servicios de salud e información completa sobre los contactos estrechos a los equipos de salud, en el caso de personas confirmadas o que sospechan tener la enfermedad.

Más noticias de Salud

-Minsalud emitió lineamientos a EPS e IPS frente a viruela del mono





-El Mercosur elabora un plan para hacer frente a la viruela del mono