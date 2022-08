El Instituto Nacional de Salud (INS) ha reportado 273 casos de contagio de viruela del mono en el país, hasta la fecha. Según la entidad, en total se han analizado 699 casos, de los que se han descartado 242.



(Siga leyendo: EMA respalda uso intradérmico de la vacuna Imvanex contra viruela del mono)



Los departamentos con mayor registro de contagios continúan siendo Bogotá (227) y Antioquía (14), seguidos por el Tolima (6) y Cali (4).



(Además: Los casos de viruela del mono crecieron 20 % a nivel global)

A finales de la semana pasada, Claudia Cuéllar, directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, indicó que “en este momento hay una población concentrada, todavía podemos hacer un seguimiento de las cadenas, por eso estamos en una vigilancia permanente para evitar que se nos rompa y perdamos esas cadenas y caigamos en una transmisión comunitaria, que por ahora no es”, apuntó la directora de Epidemiología.



(De su interés: La OMS pide cautela por transmisión de viruela del mono a otras especies)



Actualmente, la entidad cuenta con un lineamiento clínico para atención de la viruela símica, el cual contiene: aspectos generales, mecanismos de transmisión, cuadro clínico, diagnóstico, manejo clínico, complicaciones y aspectos que deben monitorearse, vacunación, medidas de bioseguridad para la prestación de servicios de salud, recomendaciones para la prevención, prevención del estigma y la discriminación, comunicación del riesgo, financiación de las pruebas de laboratorio, incapacidades médicas, y anexos.



Las autoridades sanitarias han reiterado que la viruela del mono no es una enfermedad de transmisión sexual, ni exclusiva de un grupo poblacional. Lo que quiere decir que el uso del preservativo no es suficiente para evitar el contagio de la enfermedad. Las relaciones sexuales generan las circunstancias ideales para que se dé la transmisión.



Otras formas de transmisión del virus son:



- Por vía directa, como besarse, abrazarse, lamerse, tener contacto cara a cara, darse caricias generalizadas piel a piel o tocar y rozar las lesiones del enfermo.



- Por vía indirecta, cuando se tocan o se comparten elementos personales como: celular, ropa, sábanas, vapeadores, cigarrillos, copas, bebidas, toallas, cubiertos, cepillos y cualquier otro elemento o superficie que pueda haber estado en contacto con las lesiones de la piel de una persona enferma.



El virus puede ser adquirido por una persona sana de dos formas: porque absorbe los fluidos en pequeñas gotas por vía respiratoria; o porque el virus que está en los fluidos que entraron en contacto con la piel, tiene la capacidad de atravesar la piel sana. Por eso, puede ser contraído por una persona de cualquier edad.



(Lea también: Viruela del Mono: estas son enfermedades con síntomas similares)



Ante sospechas de la infección se debe acudir a los servicios de salud, porque solo los servicios de salud pueden diagnosticarlo mediante una prueba de laboratorio. Es importante que el paciente colabore con el informe aportando datos verídicos de todos sus contactos.

Más noticias de Salud

-'La viruela del mono viene creciendo en Colombia': Minsalud







-Viruela del mono: estos son los datos que todavía no tienen respuesta