Más de 50.000 casos de viruela del mono fueron registrados desde la aparición del brote de este año, de acuerdo con los registros de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Colombia el panorama no es mucho más alentador y son varios los testimonios de quienes han arrojado resultados positivos recientemente.



Algunos informes internacionales dan cuenta de cómo la enfermedad puede incidir en la salud mental y la calidad de vida de los pacientes. Los relatos de algunas personas contagiadas se han enfocado, sobre todo, en la discriminación que han experimentado a raíz de la enfermedad.



"Hay una angustia psicológica que está vinculada a varias cosas", explica Nathan Peiffer-Smadja, especialista en infecciones del hospital parisino de Bichat, que coordina un estudio clínico en pacientes contagiados.



Por un lado, el "dolor" y las posibles "secuelas, sobre todo estéticas", y por otro lado, el hecho de padecer "una enfermedad de la que la gente nunca ha oído hablar" que ocurre dos años después de la epidemia covid-19, y que requiere un aislamiento de tres semanas. Un pequeño número de los enfermos desarrolla lesiones internas, sobre todo coloproctológicas (que afectan colon, recto y ano), y que a veces requieren una hospitalización, explica.



"Sólo pensaba en el dolor", relata. Sébastien Tuller, un francés de 32 años, que no tuvo estos dolores, pero sí se preocupó mucho por el aspecto de las lesiones. "Era realmente feo y no sabía qué hacer. Me angustiaba mucho ver aparecer (pústulas) en mi cara".



Como pasó con el VIH, la viruela del mono circula actualmente dentro de la comunidad HSH (hombres que tienen relaciones sexuales con hombres), lo que ha provocado un aumento de las discriminaciones.



"Hay mucha homofobia común y tiene un impacto real en la salud mental", explica Sébastien Tuller, militante LGTB y jurista. "Muchos no dicen que tienen la 'monkeypox' o que la han tenido por miedo a ser estigmatizados", señala.



"Sobre todo los jóvenes, que todavía no han hecho el 'coming-out'" en su familia, o personas que tienen miedo que trascienda en el trabajo su orientación sexual debido a las tres semanas de aislamiento requeridas.



En Colombia, algunos pacientes han manifestado que buscaron un diagnóstico de manera inmediata ante sus EPS y fueron remitidos al centro médico, con temor de llegar a ser discriminados por toda la información que ya rondaba en las redes sociales.



“Sinceramente lo hacen sentir a uno demasiado mal. Es un minicuarto donde hay tres sillas y allí ponen a las personas que tienen presunción de viruela símica”, reveló uno de los hombres diagnosticado con este virus a Noticias Caracol.



“Lo más cómico es que cuando uno ingresa le preguntan usted tuvo relaciones con hombres o tuvo relaciones sexuales con mujeres. Durante este lapso yo no tuve relaciones sexuales con nadie, entonces no puedo decir que me contagié sexualmente”, indicó otro de los pacientes.

