La Organización Mundial de la Salud se encuentra en alerta por los casos de viruela del mono detectados en Reino Unido desde el 6 de mayo. A estos contagios se suman los hallados en Estados Unidos, España y Portugal.



“Estamos viendo transmisiones entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres”, lo cual es “una nueva información que debemos estudiar adecuadamente para comprender mejor la dinámica” del contagio, dijo Ibrahima Socé Fall, director general adjunto de la OMS para intervenciones de emergencia.



Desde ayer, la OMS se encuentra en alerta e intenta esclarecer los brotes que se han presentado en Reino Unido. Otra responsable de la organización, Maria Van Kerkhove, precisó que esta trabaja "muy estrechamente" con el centro europeo de control de enfermedades y con la agencia de seguridad sanitaria británica para "evaluar (...) la fuente de su infección" y llevar a cabo un "ejercicio de seguimiento".

¿Qué es la viruela del mono?

La viruela del mono es una enfermedad inusual, que tiene una estructura relacionada con la del virus de la viruela y causa una enfermedad similar, pero en general más leve.



Si bien se podría llegar a pensar que los primates no humanos son la especie causante del virus de la viruela del mono, todavía se desconoce el reservorio, y los posibles candidatos son los roedores pequeños que habitan en las selvas tropicales de África, sobre todo en las regiones occidental y central de este continente.





¿Cómo se transmite?

De acuerdo con los manuales médicos de Merck Sharp and Dohme (MSD), es probable que la viruela del mono se transmita de los animales a través de líquidos corporales, incluidas las gotas salivales o respiratorias o mediante el contacto con el exudado de una herida.



Al parecer la transmisión de persona a persona ocurre de manera ineficaz y se cree que ocurre principalmente a través de grandes gotas respiratorias durante el contacto cara a cara prolongado.



"La tasa global de ataque secundario después de un contacto con una fuente humana documentada es del 3 % y se han informado tasas de ataque del 50 % en personas que viven con un paciente infectado por viruela del mono", mencionan los manuales.

¿Existe un tratamiento contra esta enfermedad?

Según los expertos, en la actualidad no existe un tratamiento comprobado y seguro para esta enfermedad. Sin embargo, los fármacos potencialmente útiles incluyen un medicamento antiviral tecovirimat (aprobado por la Food and Drug Administration de los Estados Unidos (FDA) para el tratamiento de la viruela) y los medicamentos antivirales cidofovir o brincidofovir (CMX001).



Cabe aclarar que todos estos medicamentos tienen actividad contra esta enfermedad in vitro y en modelos experimentales. Sin embargo, ninguno de estos fármacos ha sido estudiado ni usado en áreas endémicas para el tratamiento de la viruela del mono.

¿Cómo puede prevenirse?

Existe una nueva vacuna contra la viruela JYNNEOS que fue autorizada por la FDA en 2019 para la prevención de la viruela del mono y la viruela sobre la base de los datos de inmunogenicidad y eficacia de estudios en animales.



Según los manuales médicos de Merck Sharp and Dohme (MSD) se sabe que el Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP, Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización) está evaluando JYNNEOS para la protección de las personas en riesgo de exposición ocupacional a ortopoxvirus, sin embargo todavía no está en disposición para el público.



Datos anteriores de África sugieren que la vacuna antivariólica tiene al menos un 85% de eficacia en la prevención de la viruela del mono.



¿Qué está sucediendo en Europa?

Hasta el momento, además de los casos presentados en Reino Unido, Estados Unidos y España, Portugal también ha confirmado cinco casos y estudia otros 15.



“Más de 20 casos sospechosos en la región de Lisboa (oeste), cinco de los cuales fueron confirmados, de los que la mayoría jóvenes, todos de sexo masculino, presentaban lesiones ulcerosas”, anunció la Dirección general de salud portuguesa en un comunicado.



Por otro lado, en Madrid se detectaron 23 casos sospechosos que están pendientes de los resultados de los análisis, anunció la consejería regional de Sanidad. La situación eleva el balance inicial de este miércoles que era de ocho casos sospechosos.



De acuerdo a las autoridades de ambos países, que activaron una alerta sanitaria nacional, esta enfermedad rara es poco contagiosa entre humanos, no tiene tratamiento y generalmente se cura sola.

