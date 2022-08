Estados Unidos declaró este jueves una emergencia de salud pública por la

viruela del mono, lo que le permitirá desembolsar fondos, recopilar datos y movilizar más personal en la lucha contra la enfermedad.



"Estamos preparados para elevar la respuesta un nivel más para abordar este virus, e instamos a todos los estadounidenses a que se tomen en serio la viruela del mono y asuman la responsabilidad de ayudarnos a hacer frente a este virus", dijo el secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra.



La declaración, efectiva por 90 días, pero que puede renovarse, tiene lugar cuando este jueves se superaron en todo el país los 6.600 casos, aproximadamente la cuarta parte de ellos en el estado de Nueva York. Los expertos creen que podría haber muchos más, porque a veces hay pocos síntomas, que pueden reducirse a simples lesiones.



Alrededor del 99% de los casos en Estados Unidos se han registrado en hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres, informó la semana pasada el Departamento de Salud. Esta es la población prioritaria para la vacunación.

Vacunación y tratamientos

Hasta ahora, Estados Unidos ha entregado unas 600.000 dosis de la vacuna comercializada como Jynneos en Norteamérica (Imvanex en Europa) y desarrollada inicialmente contra la viruela. Pero es una cifra baja teniendo en cuenta que unas 1,6 millones de personas se consideran de alto riesgo en el país.



El jueves, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) afirmó que considera permitir al personal sanitario administrar cinco dosis de vacuna a partir de una sola modificando la forma en la que se inyecta.



Adicional, los CDC pusieron a disposición el medicamento antiviral Tecovirimat durante el actual brote.



"Tecovirimat (también conocido como Tpoxx o ST-246) está aprobado por la FDA para el tratamiento de la viruela humana causada por el virus Variola en adultos y niños. No obstante, su uso para otras infecciones por ortopoxvirus, incluida la viruela del mono, no está aprobado por la FDA. Pero los CDC tienen un protocolo de nuevo medicamento en investigación de acceso ampliado (EA-IND) que permite el uso de Tecovirimat para el tratamiento primario o empírico temprano de las infecciones por ortopoxvirus que no son del virus de la viruela, incluida la viruela del mono, en adultos y niños de todas las edades", señalan los CDC.



Según la autoridad sanitaria, el Tecovirimat (bajo la marca Tpoxx) puede considerarse como tratamiento experimental para los pacientes graves con viruela del mono o con un alto riesgo de enfermedad grave.

Síntomas y Transmisión

A diferencia de brotes anteriores en África, el virus ahora se transmite predominantemente a través de la actividad sexual, pero los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que también podría transmitirse durmiendo en la misma cama, compartiendo ropa y a través del contacto cara a cara prolongado.



La viruela del mono es una enfermedad inusual, que tiene una estructura relacionada con la del virus de la viruela y causa una enfermedad similar, pero en general más leve. Los primeros síntomas de la viruela del mono son fiebre alta, ganglios linfáticos inflamados y una erupción cutánea parecida a la de la viruela.



La erupción suele comenzar entre uno y tres días después del inicio de la fiebre. Las lesiones pueden ser planas o ligeramente elevadas, llenas de líquido claro o amarillento, y luego pueden formar una costra, secarse y caerse. En la mayoría de los casos, los síntomas desaparecen por sí solos en unas pocas semanas, pero en algunas personas pueden provocar complicaciones médicas e incluso la muerte.



De acuerdo con los manuales médicos de Merck Sharp and Dohme (MSD), es probable que la viruela del mono se transmita de los animales a través de líquidos corporales, incluidas las gotas salivales o respiratorias o mediante el contacto con el exudado de una herida.



Al parecer la transmisión de persona a persona ocurre de manera ineficaz y se cree que sucede principalmente a través de grandes gotas respiratorias durante el contacto cara a cara prolongado.



"La tasa global de ataque secundario después de un contacto con una fuente humana documentada es del 3 % y se han informado tasas de ataque del 50 % en personas que viven con un paciente infectado por viruela del mono", mencionan los manuales.

Emergencia sanitaria

Estados Unidos registra actualmente más de 6,500 contagios de viruela del mono, una cifra muy superior a los 4,600 que se registraban la pasada semana.



La declaración de emergencia nacional obligará a que los estados compartan información sanitaria sobre la viruela del mono con las autoridades federales, lo que agilizará la respuesta a la emergencia, explicó la directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Rochelle Walensky.



La alerta entra en rigor, tiempo después de que las autoridades de la ciudad de Nueva York declararon la viruela del mono una emergencia de salud pública, diciendo que la ciudad es el epicentro del brote del estado y que la medida impulsará las iniciativas para ayudar a frenar la propagación de la enfermedad.



“Estimamos que aproximadamente 150.000 neoyorquinos pueden estar actualmente en riesgo de exposición a la viruela del mono”, dijeron en un comunicado conjunto el alcalde Eric Adams y el doctor Ashwin Vasan, comisionado del departamento de salud e higiene mental de la ciudad. "Este brote debe abordarse con urgencia, acción y recursos, tanto a nivel nacional como mundial, y esta declaración de emergencia de salud pública refleja la gravedad del momento".



Los expertos, incluido el doctor Anthony Fauci, han enfatizado que el brote de viruela del mono debe tomarse en serio y manejarse de una manera más rigurosa, mientras que los funcionarios federales continúan sopesando una declaración de emergencia de salud pública en todo el país.



El 23 de julio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de viruela del mono una emergencia de salud pública de interés internacional después de convocar a su segundo comité de emergencia sobre el tema.



La OMS define una emergencia de salud pública de interés internacional como "un evento extraordinario" que constituye un "riesgo para la salud pública de otros Estados a través de la propagación internacional de enfermedades" y "que potencialmente requiere una respuesta internacional coordinada".

