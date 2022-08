El 23 de julio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) activó la emergencia sanitaria Internacional para tratar de contener el brote de viruela del mono, que hasta este momento ha afectado a 25.391 personas en 83 países.



Recientemente el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP, por sus siglas en inglés) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha recomendado ampliar la indicación de la vacuna Imvanex, desarrollada contra la viruela, para la prevención en adultos contra la viruela del mono. Sin embargo, todavía no existen medicamentos aprobados contra esta enfermedad.



La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) no ha aprobado ninguna terapia específica para el tratamiento de la viruela del mono. No obstante, los CDC en el mismo país pusieron a disposición el medicamento antiviral Tecovirimat durante el actual brote.



"Tecovirimat (también conocido como Tpoxx o ST-246) está aprobado por la FDA para el tratamiento de la viruela humana causada por el virus Variola en adultos y niños. No obstante, su uso para otras infecciones por ortopoxvirus, incluida la viruela del mono, no está aprobado por la FDA. Pero los CDC tienen un protocolo de nuevo medicamento en investigación de acceso ampliado (EA-IND) que permite el uso de Tecovirimat para el tratamiento primario o empírico temprano de las infecciones por ortopoxvirus que no son del virus de la viruela, incluida la viruela del mono, en adultos y niños de todas las edades", señalan los CDC.



Según la autoridad sanitaria, el Tecovirimat (bajo la marca Tpoxx) puede considerarse como tratamiento experimental para los pacientes graves con viruela del mono o con un alto riesgo de enfermedad grave.



De acuerdo con expertos, se considera que la enfermedad es grave cuando hay sepsis, la inflamación del cerebro u otras condiciones que necesitan hospitalización. El medicamento, también estaría indicado para las personas vulnerables con riesgo de enfermedad grave: quienes tienen el sistema inmunitario debilitado por afecciones como el VIH/sida, afecciones cutáneas como el eczema, niños, mujeres embarazadas y personas con otras complicaciones como una infección cutánea de origen bacteriano.



Finalmente, el tratamiento estaría indicado para personas que presentan síntomas en zonas especialmente peligrosas como los ojos, la boca, los genitales o el ano. El Tecovirimat se puede administrar como una píldora oral o puede ser administrada por vía intravenosa.

