Un estudio halla beneficios del vino tinto sobre la salud intestinal

Un estudio del 2019 da luces sobre el lado bueno del consumo de vino tinto en el organismo de las personas.



El King's College de Londres ha descubierto que las personas que beben vino tinto tenían una mayor diversidad de microbiota intestinal- signo de salud intestinal- en comparación con los bebedores de vino no rojo, así como una asociación con niveles más bajos de obesidad y colesterol 'malo'.

(Le puede interesar: ¿Cuál es el riesgo que tiene Colombia ante el virus de Marburgo?)



Si bien este estudio reconoce algunos beneficios, este tipo de investigaciones no se han a gran escala y los factores asociados siguen siendo materia de investigación.



En el artículo publicado por la revista 'Gastroenterology', un equipo de investigadores del Departamento de Investigación Gemela y Epidemiología Genética del King's College de Londres exploró el efecto de la cerveza, la sidra, el vino tinto, el vino blanco y los licores en el microbioma intestinal y la salud posterior más de 3.000 personas de Reino Unido, Países Bajos y Estados Unidos.



Descubrieron que el microbioma de los bebedores de vino tinto era más diverso en comparación con los que no lo beben. Esto no se observó con el consumo de vino blanco, cerveza o licores.

(También puede leer: OMS se opone a que la vacunación contra covid -19 sea obligatoria)



La primera autora del estudio, la doctora Caroline Le Roy, explica que, "si bien conocemos los beneficios inexplicables del vino tinto en la salud del corazón, este estudio muestra que el consumo moderado de vino tinto está asociado con una mayor diversidad y un intestino más saludable microbiota que explican en parte sus efectos benéficos debatidos durante mucho tiempo en la salud".



Un estudio halla que los beneficios del vino tinto están relacionados con una mejor salud intestinal



El microbioma es el conjunto de microorganismos que residen en el intestino y se sabe que juega un papel importante en la salud humana. Un desequilibrio de los microbios 'buenos' en comparación con los 'malos' en el intestino puede provocar problemas de salud, como la reducción del sistema inmunológico, el aumento de peso o el colesterol alto.

(Le sugerimos: Gobierno Nacional desautoriza pasaporte covid de Bogotá)



Así, el equipo observó que la microbiota intestinal de los consumidores de vino tinto contenía un mayor número de especies bacterianas diferentes en comparación con los no consumidores. Este resultado también se observó en tres cohortes diferentes en el Reino Unido, Estados Unidos y los Países Bajos. Los autores tomaron en cuenta factores como la edad, el peso, la dieta regular y el estado socioeconómico de los participantes y continuaron viendo la asociación.



Los autores creen que la razón principal de la asociación se debe a los muchos polifenoles en el vino tinto. Los polifenoles son químicos de defensa naturalmente presentes en muchas frutas y verduras. Tienen muchas propiedades beneficiosas (incluidos los antioxidantes) y actúan principalmente como combustible para los microbios presentes en nuestro sistema.

(Además: Producción de vacunas en Colombia, la apuesta del Gobierno y Sinovac)



Por su parte, el profesor Tim Spector, del King's College de Londres, asegura que "es uno de los estudios más grandes para explorar los efectos del vino tinto en casi tres mil personas en tres países diferentes y proporciona información sobre los altos niveles de polifenoles en el la piel de uva podría ser responsable de gran parte de los beneficios para la salud controvertidos cuando se usa con moderación".

El estudio también encontró que el consumo de vino tinto se asoció con niveles más bajos de obesidad y colesterol 'malo' que se debió en parte a la microbiota intestinal.



"Aunque observamos una asociación entre el consumo de vino tinto y la diversidad de microbiota intestinal, beber vino tinto ocasionalmente, como una vez cada dos semanas, parece ser suficiente para observar un efecto. Si debe elegir una bebida alcohólica hoy, el vino tinto es una opción, ya que parece ejercer un efecto beneficioso sobre usted y sus microbios intestinales, lo que a su vez también puede ayudar al peso y el riesgo de enfermedades del corazón. Sin embargo, aun así se recomienda consumir alcohol con moderación", recuerda el doctor Le Roy.



*Con información de Europa Press.