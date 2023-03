El vino blanco es una bebida alcohólica que se elabora a partir de uvas blancas, o de uvas tintas con pulpa blanca, a la que se le han atribuido propiedades para la salud desde hace muchos años. Le contamos.

A diferencia del vino tinto, este no se deja fermentar con las pieles de la fruta, lo que le da un color amarillo claro o verdoso. El vino blanco se caracteriza por tener un sabor más suave y ligero que el vino tinto, con menos cuerpo y menos taninos.



De acuerdo con el portal especializado 'Wine Folly', el vino blanco se considera una bebida saludable en moderación.



Se ha sugerido que este puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer, así como a mejorar la salud de los huesos y la función cerebral.



Sin embargo, además de que el consumo excesivo de alcohol puede tener efectos negativos para la salud, cualquier supuesto beneficio del vino blanco debe ser evaluado cuidadosamente en el contexto de una dieta y un estilo de vida saludables.



En ese sentido, la ciencia ha investigado los posibles beneficios del vino blanco para la salud.

Según un estudio publicado en la revista científica 'European Journal of Nutrition', el consumo moderado de vino blanco puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, especialmente en personas con hipertensión arterial.



Otro estudio publicado en la revista 'Nutrients' encontró que el consumo de vino blanco podría mejorar la salud de los huesos en mujeres posmenopáusicas.



Sin embargo, un dato clave es que muchos estudios sobre los beneficios del vino blanco son observacionales y no prueban causalidad.



De hecho, algunos sugieren que cualquier beneficio para la salud del vino blanco podría ser atribuible a los compuestos polifenólicos que se encuentran en las uvas y no necesariamente al alcohol en sí. Por lo tanto, se necesita más investigación para determinar si existen realmente estas propiedades.



En ese orden de ideas, a pesar de que el vino blanco es una bebida con un alto contenido nutricional, debido a sus componentes —calcio, hierro, potasio y algunas vitaminas—, no se puede afirmar que tenga un efecto positivo sobre la salud.



Además, el vino se consume en cantidades relativamente pequeñas, por lo que sus nutrientes no son una fuente importante de la ingesta diaria recomendada por los expertos.



