El vinagre de sidra de manzana es un producto orgánico que se obtiene a través de la combinación de manzanas con levadura. Durante su proceso, la levadura transforma los azúcares de las manzanas en alcohol.



Si bien a este producto se le atribuyen propiedades para la salud, su uso en cantidades abundantes acarrea reacciones indeseadas que, incluso, suponen un peligro que muchas personas desconocen.



Aunque se conoce como un producto saludable, el exceso de vinagre de manzana es capaz de detonar múltiples efectos secundarios. Debido a esto, siempre debe tomarse con precaución, evitando dosis demasiado altas. Además, en la medida de lo posible, es mejor diluirlo en agua.



Expertos coinciden en que una de las consecuencias más recurrente es que retarda el vaciado del estómago. El consumo abundante de vinagre de sidra de manzana puede empeorar la sintomatología de la gastroparesia, que es una afección frecuente en personas con diabetes tipo 1.



En este caso, el vinagre disminuye la velocidad con la que los alimentos salen del estómago y entran al tracto digestivo inferior. En consecuencia, reduce los picos altos de azúcar en la sangre, pero también ralentiza la absorción de los nutrientes en el torrente sanguíneo.



Por otro lado, se ha podido documentar que el consumo de vinagre de manzana en exceso empeora las molestias gástricas. En algunas personas este componente es irritante y produce molestias estomacales. Si bien hay estudios que asocian el ácido acético con una mayor sensación de saciedad, varias hipótesis sugieren que este efecto es el resultado de la indigestión que ocasiona.



En un estudio controlado que fue publicado en International Journal of Obesity, un grupo de personas consumieron una bebida con 25 gramos de vinagre de manzana. Al final, informaron que tenían menos apetito, pero también una desagradable sensación de náuseas.



Otras investigaciones han asociado este producto con bajos niveles de potasio y pérdida ósea aunque no son estudios concluyentes. A través de Nephron, se informó que una mujer que consumió grandes cantidades de vinagre de manzana, por tiempo prolongado, tuvo que ser ingresada al hospital con niveles bajos de potasio y alteraciones en la química sanguínea.



El vinagre de manzana, en cantidades moderadas, se considera seguro y beneficioso para la mayoría de las personas. Sin embargo, es importante no consumirlo en exceso para evitar posibles efectos secundarios que afecten otras esferas de la salud y del organismo.



Es importante consultar con un médico antes de consumirlo de manera habitual y se debe recordar que algunas veces puede tener interacciones con medicamentos. Por lo tanto, es mejor evitarlo en caso de estar bajo algún tratamiento.

