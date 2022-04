“Mi hermano Javier, que pasaba seis horas diarias en el gimnasio, se alejó de todos, cambió sus hábitos alimenticios y después empezó a consumir todo tipo de drogas, incluidos esteroides anabolizantes, que le prometían un cuerpo perfecto, la felicidad y el éxito social. Eso se convirtió en su obsesión. De niño era flaco y debilucho y su experiencia traumática en el colegio, por burlas a causa de su físico y el acoso de sus compañeros, lo animaron a fortalecerse físicamente pero, con el tiempo, eso afectó su salud mental y física: ansiedad, aislamiento, tensión altísima, daño renal y problemas de corazón y de hígado”, dice con tristeza a EL TIEMPO María Elvira, cuyo apellido omite.



Los médicos interpretaron lo de Javier como un caso de vigorexia, un trastorno mental en el que una persona se obsesiona con su aspecto físico, lo que puede causarle daños a su salud mental y física e incluso provocarle un cáncer de hígado, según algunos especialistas.



Problemas parecidos a los de Javier los enfrentó también Ángelo Siciliano, conocido mundialmente como Charles Atlas (1892-1972), el fisiculturista más famoso y creador, hace más de un siglo, de la Tensión dinámica, un programa de acondicionamiento físico, inspirado en su admiración por el cuerpo de Hércules, que veía en los museos, y por la observación de la fuerza y musculatura de los tigres.

“Para tener éxito en la construcción de una salud y fuerza excelentes se debe tener fuerza de voluntad; hacerse el firme propósito de seguir cabalmente las instrucciones, no importa qué sacrificios se vea obligado a hacer”, escribió Atlas en “10 lecciones para un mejor cuerpo”, de 1920.



Como Javier, el autor también fue un niño débil y pequeño y padeció por su aspecto físico y por el acoso de sus compañeros de colegio y, por eso, dedicó su vida a transformar al extremo su cuerpo hasta convertirlo en el referente mundial del poder físico a principios del siglo XX.



Murió de un infarto el 23 de diciembre de 1972, medio siglo después de inventados los esteroides y sin saber que también podría haber sido uno de los vigoréxicos más afamados del planeta.



Sin embargo, su imagen musculosa sigue vigente en este, el siglo de la tecnología, porque la obsesión extrema por el ejercicio físico se ha convertido en un problema de salud mental y física.



Quienes padecen la vigorexia, también conocida como complejo de Atlas, anorexia invertida o dismorfia muscular, entre otras cosas, creen que su cuerpo no es perfecto y que necesitan mejorarlo a diario y se obsesionan con la actividad física, dejando de lado su vida social y descuidando muchas otras actividades, como el trabajo, por ejemplo.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) admite que la vigorexia es un trastorno mental y la define como una obsesión que puede conducir a patologías respecto a la alimentación, entre otras cosas.



Los afectados ingieren, por lo general, grandes cantidades de esteroides, proteínas y carbohidratos para aumentar la masa muscular, y ese consumo podría ocasionarles serios problemas físicos.



Algunos vigoréxicos, en un intento de controlar su dieta, no solo pueden desarrollar desórdenes alimenticios como la bulimia sino que se aíslan socialmente de amigos y familiares para ejercer un control total sobre lo que comen.



Aunque no están muy definidas las causas de este trastorno mental, varias investigaciones sugieren considerar aspectos relacionados con problemas emocionales, económicos o incluso hereditarios que podrían jugar a su favor.



Un trastorno grave

“El culto excesivo a la belleza corporal y una obsesión por la salud, entendida como perfección corporal según los estereotipos sociales impuestos, son características de nuestra era, que convirtió al cuerpo en el referente más importante de la propia identidad”, dice a EL TIEMPO el psiquiatra colombiano Jorge Alberto Aldas Gracia, director del programa de adicciones de la Clínica Monserrat y docente de la Universidad El Bosque de Bogotá.



“Los medios y la publicidad relacionan la felicidad con la imagen del cuerpo perfecto, asociando entre sí a los conceptos de hermosura, bienestar y salud, pero la obsesión que desata esto en algunas personas puede generar también diversos problemas psicológicos”, afirma.



La vigorexia es un trastorno grave y “algunos estudios y autores asocian las conductas de los vigoréxicos con las adicciones no químicas como el juego, el dinero, la comida, el sexo, el internet, etcétera”, añade.



Precisa que, aunque el ejercicio físico disminuye la ansiedad y el estrés, aumenta la autoestima y mejora las relaciones de los afectados. Los sentimientos negativos que perciben cuando no pueden hacer deporte son similares a los de la abstinencia.



También sostiene que la vigorexia es un trastorno obsesivo compulsivo, con pensamientos constantes acerca de la necesidad de ejercitarse y cuya compulsión es la propia de actividad física; igualmente, que es un trastorno de la conducta alimentaria (TCA) y, también, de tipo cognitivo, en que el sujeto percibe incorrectamente su propia imagen (dismorfia muscular) y que, teóricamente, se pueden presentar “una o todas esas alteraciones en un vigoréxico”.



“Algunos problemas psicológicos podrían estar relacionados, como una historia de burlas sobre la apariencia de los afectados, sus fracasos o pobreza en sus relaciones interpersonales. Los sujetos realizan cogniciones equivocadas sobre su propia imagen y aparecen pensamientos obsesivos relacionados con experiencias previas. El perfeccionismo, la baja autoestima, el miedo al ridículo y al fracaso y la opinión de los otros sobre ellos juegan un importante papel”, señala.



La vigorexia, en su opinión, también podría estar relacionada con los trastornos somatomorfos o en los que el afectado se queja de ciertos síntomas físicos, como dolores o fatiga, “que no existen objetivamente en una enfermedad física, pese a que no los finjan y sientan realmente”.



El vigoréxico puede sufrir en lo psicológico una distorsión de su imagen corporal, que jamás verá perfecta, y se arriesga, en lo físico, a padecer lesiones musculares derivadas del exceso de ejercicio.



La vigorexia se detecta más en los hombres que en las mujeres y su aparición se atribuye, en algunas ocasiones, al hecho de que la persona afectada haya sido víctima de bullying en la edad escolar.



Al igual que los que padecen anorexia o bulimia, los vigoréxicos no están satisfechos con su cuerpo y la principal causa de su trastorno es atribuida a “la idealización social y cultural del cuerpo masculino o femenino”, según otros expertos.

Historia y orígenes

El trastorno de la vigorexia fue descubierto hace 30 años por el psiquiatra estadounidense Harrison Pope, profesor de psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard y médico asistente y director de psiquiatría biológica del Hospital McLean de Belmont, Massachusetts.



Pope hizo el descubrimiento cuando investigaba sobre el uso y abuso de esteroides anabolizantes y “describió la enfermedad por primera vez en 1993, cuando se comienza a estudiar el fenómeno”, recuerda Aldas.



Los esteroides fueron descubiertos en 1930 por el equipo del bioquímico alemán y premio Nobel de química en 1939 Adolph Butenandt (1903-1995) y se comercializaron desde finales de la década del 30 del siglo XX.



Aldas también recuerda que Pope estimó en 2002 que un 10 por ciento de los usuarios habituales de gimnasios en Estados Unidos padecía de vigorexia y en 2005 el Consejo General de Farmacéuticos calculó en 700.000 los existentes en España, pero que otro estudio del mismo año dijo que oscilaban entre 20.000 y 30.000.



Sin embargo, las estadísticas sobre la existencia de vigoréxicos en el mundo son imprecisas y muy variadas.



La vigorexia afecta en Colombia, principalmente, a individuos entre los veinte y treinta años, según el psiquiatra colombiano, pero no hay cifras confiables ni precisas al respecto.



Solo se sabe que existen aquí más de 1.500 gimnasios, de los más de 160.000 que funcionan en el mundo, y que, antes de la pandemia, representaban el 0,91 por ciento de ese total, según la International Health Racket & Sportsclub Association (IHRSA), la entidad que los agrupa globalmente.



La entidad calculó en casi medio millón el número de colombianos que asisten al gimnasio, de los que el 70 por ciento son mujeres entre los 24 y los 35 años.



Tampoco se saben con claridad los orígenes de la vigorexia, pero el doctor Aldas admite que la explicación etiológica se ha llevado a cabo generalmente desde modelos multicausales, es decir, “desde factores predisponentes, desencadenantes y mantenedores de la adicción, que se encuentran en constante interacción y que pueden ser socioculturales, psicológicos y biológicos, o sea ,el modelo explicativo biopsicosocial”.



Menciona como ejemplos de esos factores “la influencia de los medios de comunicación (anuncios, series de televisión, concursos y revistas, por ejemplo) que fomentan unos valores sobre el físico que influyen desde una temprana edad y establecen una relación entre el aspecto físico y el éxito, para lo que es imprescindible tener es un cuerpo fornido y musculado, o que se ajuste a una forma o medidas muy específicas”.



Entre los síntomas más comunes de la vigorexia se mencionan: mirarse constantemente al espejo, comparar con frecuencia el propio cuerpo con el de otros, tensionarse cuanto no se asiste a un entrenamiento o cuando se salta una comida, cuando existe una permanente preocupación por la ingesta diaria de proteínas, cuando se detecta descuido de la vida familiar, laboral y social y cuando hacer ejercicio se convierte en una prioridad de vida.



Cuando la obsesión por tener un cuerpo perfecto y musculado lleva a un hombre o mujer a pasar tres, cuatro o más horas en un gimnasio, lo más seguro es que padezca de vigorexia, aseguran algunos expertos.



Muchos de ellos coinciden en afirmar que la recuperación de este trastorno mental depende del momento en que el afectado inicie el tratamiento, la forma en que afronte el problema, de los medios de que disponga para enfrentarlo, del apoyo que reciba de la sociedad, de la presencia de otros problemas emocionales asociados y a la gravedad de su adicción.



También sugieren como tratamiento una combinación de terapias en lo psicológico, farmacológico y nutricional.



GLORIA HELENA REY

Para EL TIEMPO

@GloriaHelenaRey