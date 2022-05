La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una nueva guía que ofrece asesoramiento a los países sobre el muestreo y las pruebas para detectar el virus del Sars-CoV-2 en aguas residuales no tratadas como parte de la vigilancia ambiental para complementar las estrategias de control de covid-19.



Laboratorios de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, México, Perú y Estados Unidos se encuentran entre los que vigilan la presencia del virus con este método en la región de las Américas.



Con esto, ya más de 60 países, incluidos varios de las Américas, los que están utilizando la vigilancia de las aguas residuales para seguirle los pasos al Sars-CoV-2 en las comunidades, con más de 3.300 sitios activos



"Este tipo de vigilancia puede proporcionar pruebas complementarias de que el virus del Sars-CoV-2 está circulando", indicó el doctor Enrique Pérez, Director de Incidente para covid-19 en la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



"El muestreo y las pruebas sistemáticas de las aguas residuales no tratadas pueden ser una forma complementaria y no invasiva de vigilar la presencia del virus. Sin embargo, sigue siendo importante mantener otros métodos de vigilancia", señaló.



La guía de la OMS anuncia que la vigilancia ambiental puede "proporcionar una alerta temprana y pruebas adicionales sobre el virus en circulación en la población, incluyendo su presencia o ausencia, las tendencias en las concentraciones y las variantes de preocupación o interés". También señala las dificultades y retos de su aplicación.



De acuerdo con la OPS, la vigilancia de las aguas residuales no es nueva y el método se ha aplicado a patógenos como el poliovirus o los enterovirus, así como para comprobar la presencia de bacterias resistentes a los antibióticos. El método es sencillo: se utiliza la prueba PCR para detectar el material genético del virus en las aguas residuales de la comunidad procedentes de los sistemas municipales.



Según explica el documento, la mayor parte de las orientaciones publicadas y de la experiencia de aplicación de la vigilancia de las aguas residuales procede de entornos con una elevada proporción de hogares conectados al alcantarillado, recursos financieros relativamente altos y una buena capacidad de laboratorio.



Además, se dispone de orientaciones limitadas para las zonas sin alcantarillado y los entornos con menos recursos, en particular cuando los programas de muestreo han podido aprovechar la capacidad existente para la vigilancia de la poliomielitis.



