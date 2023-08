En un impactante incidente que ha generado indignación y preocupación en la comunidad, una mujer falleció en el suelo de un hospital de Sabaneta, Antioquia, mientras tres enfermeras que estaban cerca de ella, no tomaron medidas para intervenir y brindarle ayuda.

Liliana María Ceballos Jiménez, de 51 años, experimentó una serie de complicaciones de salud que la llevaron a buscar ayuda médica en el Hospital Manuel Uribe Ángel en Envigado, Antioquia.



Sin embargo, en ese lugar decidieron remitirla al Hospital Venancio Díaz Díaz en Sabaneta, un centro de atención de menor complejidad. Fue en este último hospital donde quedó registrado un incidente de negligencia.

Las tres enfermeras fueron despedidas de sus puestos después de no brindar asistencia a la paciente, a pesar de estar a una corta distancia de ella. Foto: iStock

¿Cuál fue el motivo de su traslado?

En cuanto a las razones detrás del traslado de Liliana María de Envigado a Sabaneta, los hijos solo fueron informados de que la EPS Savia Salud tomó la decisión.



Según la EPS, el Hospital Venancio Díaz Díaz era el establecimiento adecuado para abordar la dolencia que sufría, la cual estaba relacionada con una enfermedad diarreica aguda bacteriana.

¿Cómo sucedieron los hechos luego de su llegada al Hospital Venancio Díaz Díaz?

Después de llegar al hospital y ser colocada en una camilla, Liliana María se sintió cada vez más ansiosa debido a la larga espera para recibir atención médica. En medio de su desesperación, tomó la decisión de salir de la habitación y se dirigió a uno de los pasillos.



Fue allí donde de repente cayó al suelo y empezó a retorcerse, expresando su angustia por la demora en ser atendida y solicitando algún medicamento que pudiera aliviar el dolor que sentía.

Mientras la mujer expresaba su malestar debido a sus dolencias, sus familiares capturaron un video que mostraba claramente cómo no recibía ninguna atención. En la grabación se podía observar a tres enfermeras pasando junto a ella como si no ocurriera nada. Además, tampoco se veía la presencia de médicos ni otros enfermeros en ese momento.

"En el pasillo de enfermería se desplomó y empezó a quejarse en el piso como se ve en el video. Pero yo no estoy conforme con eso, simplemente con despedirlas. Ellos se pueden ir a trabajar a otro hospital, yo no quiero que ellos vuelvan a trabajar en un hospital. Ellos no son aptos para trabajar en un hospital, deben de quitarles la licencia", expresó la hija.

Al día siguiente, la mujer falleció después de experimentar un intenso dolor que se creía estar vinculado a problemas gastrointestinales. Sin embargo, el informe médico indicó que su muerte fue resultado de un paro cardiorrespiratorio.

¿Qué medidas ha tomado el centro médico al respecto?

Las autoridades del hospital están actualmente llevando a cabo una investigación sobre la posible negligencia en su atención, y como resultado de esta situación, tomaron la decisión de despedir a las tres enfermeras involucradas en el caso.

María Leonor López, gerente del centro médico, lamentó lo ocurrido y expresó: “En cabeza de la institución lamento lo ocurrido y que por parte de esta institución se tomaron medidas inmediatas como el despido de las tres funcionarias, que obviamente independientemente de las explicaciones dadas evidencian una falta de humanización”.

La familia ha tomado acciones legales en contra del hospital

Por otra parte, la familia está tomando medidas legales contra el hospital, el personal médico y también está buscando respuestas de la EPS Savia Salud, la cual no había aprobado los exámenes necesarios ni una intervención médica.



Además, la familia también tiene inquietudes hacia el Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado, ya que a pesar del estado de la paciente, la remitieron a un centro de atención de menor nivel que no contaba con todas las condiciones necesarias para brindarle la atención adecuada.

Piden al gobierno garantizar servicios médicos



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

