Durante la Cumbre del Caribe sobre la Reforma de la salud, llevada a cabo en Barranquilla, la ministra de Salud, Carolina Corcho, mencionó que la vida humana es superior y sublime para el Estado. "La vida humana no debería estar sometida a la polarización", dijo.

La ministra de salud aseguró que se ha olvidado que el pacto de la sociedad colombiana desde antes de la Ley 100 era que todos los ciudadanos por igual debían tener acceso a servicios de salud. "Los servicios de salud se han concentrado en algunas ciudades y muchos colombianos se han quedado sin recibir este servicio, se han resignado y no es algo que podamos aceptar como sociedad", dijo.



De acuerdo con Corcho, el sistema tiene suficientes recursos para dotar a los 600 municipios que han quedado sin servicios de salud en zonas rurales y a los 300 municipios donde "se cerraron salas de parto porque no eran rentables". En este sentido, enfatizó que "la vida en sí misma es rentable, a la vida hay que protegerla".



Asimismo, la jefe de cartera agregó que Colombia tiene los recursos y no necesita recursos adicionales, requieren una reorganización. Mencionó también que es prioritaria la atención primaria en salud y que la figura de las autorizaciones desaparecerá para que el cuerpo médico recupere su autonomía.



Aclaró que los Centros de Atención Primaria (CAPS) serán públicos, privados y mixtos, por lo que las EPS no serán eliminadas, pero "tendrán la oportunidad" de tener un rol diferente si tienen la solvencia financiera necesaria.



En el evento, Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República aseguró que el pueblo colombiano ha hecho un mandato contra la corrupción. "El recurso público de la salud ha llevado a que unos se enriquezcan a costillas de los otros. En Colombia se naturalizó que se roben la plata de los trabajadores y no pase nada", señaló.



Según Idárraga, la reforma de la salud propuesta por el Gobierno evitará que se presenten hechos como el del Hospital Metropolitano de Barranquillo que sigue en la impunidad. "La reforma de la salud busca evitar que los recursos de la salud se sigan perdiendo. Creemos que los recursos pueden ser administrados mucho mejor para garantizar los derechos de la ciudadanía", dijo.



Por otro lado, Ulahy Beltrán, Superintendente Nacional de Salud, mencionó que la reforma propuesta por el Gobierno "tiene respeto absoluto a los principios constitucionales que permite defender el derecho de las personas a la salud". Según Beltrán, principios como igualdad, universalidad y calidad de servicios conducen a romper la inequidad histórica que ha existido en el Sistema de Salud, por lo que hace un llamado a la tranquilidad.



"La reforma plantea una Superintendencia para un sistema que plantea controlar la corrupción. Defenderemos el derecho a la salud y los recursos públicos para garantizar el goce efectivo del derecho a la salud", aclaró Beltrán.

