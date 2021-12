Los muertos que deja el covid-19 en el año que termina se convierten en la cifra más abultada de decesos por una enfermedad de reciente aparición en el último siglo.



De hecho, basta comparar que el año pasado, el Sars-CoV-2 ya era la primera causa de muerte en Colombia al dejar una huella de 50.071 víctimas, que, de acuerdo con el Dane, fueron el 16,9 por ciento del total de defunciones en ese periodo.



Sin embargo, estos números palidecen al observar que del total de los 129.901 muertos que la pandemia ha causado en el país, 79.830 ocurrieron en los 12 meses que hoy concluyen.



Dos picos epidémicos demostraron la capacidad letal del nuevo coronavirus, que en sus puntos máximos, a finales de enero y de junio, acabaron con la vida de 390 y más de 700 personas, respectivamente, en un solo día, sin dejar de lado la cantidad de afectados que para entonces ocupaban los hospitales en una agresiva comparsa que se ha paseado por todos los rincones del país.

Hombres y mayores

Aunque hay que decir que el Sars-CoV-2 con todos sus linajes no ha respetado ninguna edad, es claro su ensañamiento con las personas mayores, al punto de que más de la mitad de los fallecidos (58,77 por ciento) corresponden a personas mayores de 70 años, con un progresivo descenso de las proporciones a medida que los grupos etarios disminuyen, tanto que el grupo entre 56 y 60 años ha aportado cerca de diez víctimas de cada cien fallecidos, en el grupo de 46 y 50 años, esta proporción baja a cinco de cada cien, mientras que por debajo de los 20 años ni siquiera se llega al uno por ciento y los niños apenas aportan unas cuotas que se miden en centésimas de porcentajes.



En concreto, la muerte por covid-19 en jóvenes es significativamente menor, y esta inferencia alcanza para decir que los menores de 30 años representan el dos por ciento del total de muertes que deja la pandemia a nivel nacional.



Otra diferencia significativa en este indicador es la que se evidencia al revisar el número de mujeres que han perdido la vida por esta causa, que representa el 39,06 por ciento del total en comparación con el 60,94 por ciento. En otras palabras, en el país, por cada tres hombres que han fallecido por covid-19, dos mujeres han muerto por la misma causa.

Una mirada por regiones

Aunque parece lógico, dado que la mayoría de personas fallecen en hospitales, no sobra decir que la mitad de los fallecidos por covid-19 en el país residían en alguna de estas cuatro regiones: Bogotá, Atlántico, Antioquia y Valle del Cauca, y la capital es la que más ha aportado a esta triste estadística, lo que no impide decir que la totalidad de las regiones del país con sus municipios han sentido la presencia nefasta del coronavirus.



Lo mismo ocurre al revisar los perfiles de los fallecidos: no hay ninguna actividad humana que esté blindada contra la presencia mortal del Sars-CoV-2.

Un caso especial, por el impacto que tiene sobre el manejo pandémico, es el de los trabajadores de la salud. En este campo, las auxiliares de enfermería han aportado 15.848 víctimas a este conteo, seguido de 11.645 médicos, 1.540 odontólogos y un número diciente de todas las demás labores en este ramo que por sus características se contabilizan de manera especial por el Instituto Nacional de Salud.



Aunque representantes del Gobierno, empezando por un ministro, altos ejecutivos y empresarios, líderes sindicales, alcaldes, gobernadores, estudiantes, amas de casa y trabajadores del común, desempleados, habitantes de calle, pensionados y campesinos han sumado por igual su cuota de decesos en estos registros que se reportan oficialmente a diario.

A partir de este martes 14 de diciembre comienza a regir en el país la exigencia del carnet de vacunación con esquema completo de dos dosis contra el covid-19 para ingresar a establecimientos. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Prueba de ello es que, de acuerdo con el Dane, al revisar la condición sociodemográfica de estos fallecidos, todos los estratos han sido afectados. Sin embargo, la misma entidad deja claro que la mayoría de ellos pertenecen a los estratos 1, 2, y 3, aunque, hay que decirlo, casi dos de cada tres pertenecían a los niveles socioeconómicos más bajos, en contraste con el estrato 6, que ponderadamente ha sido el menos afectado, sin decir que por su condición se ha librado del coronavirus.



Como es natural, al revisar el perfil educativo del país, la mayoría de los muertos en esta pandemia solo han tenido educación primaria (algo más del 40 por ciento), e incluso hay un porcentaje –si bien mínimo, específicamente en algunos hombres– que no tenía ningún nivel de estudio (cerca del 3 por ciento), que curiosamente es casi similar a los que tenían nivel profesional (13,7 por ciento).



Aunque parecen estadísticas frías, hay que reconocer que detrás de ellas hay seres humanos que truncaron su vida y la esperanza de cerca de 130.000 familias que hoy no brindarán con estas víctimas de la pandemia, por lo que hoy EL TIEMPO las quiere traer a este presente en el fin de año como una especie de homenaje colectivo en razón a que ellas representan una afectación en la que nos vemos todos reflejados, de ahí que, con el respeto que merecen ellas, sus familiares, amigos y conocidos, los dejamos con un minuto de silencio.

Personajes destacados

Carlos Holmes Trujillo

Fue uno de los políticos más connotados de las últimas décadas. Se desempeñó como comisionado de Paz, alcalde, congresista, ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa.

Fue uno de los cinco precandidatos presidenciales del Centro Democrático para

las elecciones de 2018. Nació el 23 de septiembre de 1951, en Cartago, Valle del Cauca, y trabajó de cerca con los últimos cinco presidentes de Colombia.



Falleció a los 69 años, el 26 de enero, después de batallar varios días contra el covid-19.

“Fue mi amigo, mi compañero de lucha, mi coequipero y mi ministro en dos carteras”, expresó el presidente Iván Duque en ese momento.



Jorge Oñate

Fue uno de los cuatro grandes cantantes del vallenato clásico. De hecho, inauguró la etapa del cantante como artista aparte del acordeón en los conjuntos de este género musical. Contemporáneo y rival de Poncho Zuleta y antecesor por pocos años de Diomedes Díaz y Rafael Orozco. El ‘Ruiseñor del Cesar’, como lo apodaban, se destacó por la potencia de su voz y el sentimiento que puso en canciones como No comprendí tu amor y Mujer conforme.

Después de pasar las fiestas navideñas del 2020 empezó a sentirse mal y fue hospitalizado el 18 de enero. Después de luchar contra el covid-19 que se le diagnosticó, falleció el 28 de febrero, en la ciudad de Medellín.



Julio Roberto Gómez

Líder gremial por más de 30 años y, desde 1990, presidente de la Confederación General de Trabajadores de Colombia (CGT), desde donde luchó incansablemente contra las desigualdades del mercado laboral y abanderó todas las causas que procuraban el respeto de los derechos de los empleados y la búsqueda de mejores condiciones para los asalariados.

Nació en Cachipay, Cundinamarca, en 1951. Después de ser seminarista, desde muy joven inició su vida laboral como operario en una empresa de tipografía, donde comenzó su vocación sindical. Después de incursionar en algunos procesos políticos se consolidó en la CGT como un referente nacional. El covid-19 terminó con su vida el 25 de enero.



John Mario Ramírez

Cuando por fin estaba a punto de cumplir su sueño de ser director técnico en el fútbol profesional colombiano, John Mario no alcanzó a dirigir ni uno solo de los partidos del equipo Patriotas de Boyacá, que hacía pocos días lo había contratado. Fue símbolo y figura del club Millonarios en las campañas de 1994 y 1996. Hizo parte de la Selección Colombia que clasificó al Mundial de Francia en 1998 y actuó también en el Deportivo Independiente Medellín, Deportivo Cali, Tolima, Bucaramanga, Quindío, Santa Fe, Boyacá Chicó y el Deportivo Pereira.



Asimismo, hizo parte del cuerpo técnico del venezolano Richard Páez que llevó a su Millonarios del alma a ganar la copa Colombia en 2011. Falleció el 26 de marzo, a los 50 años.



Otros nombres para recordar

​Aunque todos los fallecidos tienen el mismo valor desde el punto de vista humano, en medio del volumen, la mayoría se queda lamentablemente como anónimos y solo en el recuerdo de sus cercanos.



Sin embargo, poniéndolos a todos ellos por delante, el país también lamentó el fallecimiento este año por cuenta de este virus de personajes como Alí Humar, que fue uno de los actores más reconocidos de la televisión colombiana; el periodista Herbin Hoyos, recordado por liderar por 24 años el espacio radial Las voces del secuestro; el científico Gabriel Bedoya; el médico Giovanni Martínez; los alcaldes Wilfran Sabogal, de Cimitarra (Santander), Juan Guillermo Bolívar, de Titiribí (Antioquia), Eduardo Polo, de Repelón (Atlántico), Miguel Angel Gómez, de Tarazá (Antioquia), Fredy Ramos, de Tenerife (Magdalena) y el director de Vanguardia Liberal, Alejandro Galvis.

