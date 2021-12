A partir del 14 de diciembre empezarán a regir nuevas medidas en materia de covid-19, para ingresar a Colombia. El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, explicó que las medidas se distribuirán en dos grupos.



El primer grupo, serán colombianos, extranjeros residentes en Colombia y diplomáticos con sus familias. El segundo grupo, contemplará a extranjeros que no residen en Colombia, sino que visitan el país ya sea por turismo o negocio.



Todo viajero procedente del exterior debe diligenciar obligatoriamente el formulario de pre-registro web de Migración Colombia con los datos de su viaje en la página de Check-Mig, antes de venir a Colombia.



Además, deberá contar con su carné de vacunación donde se evidencie que fue vacunado al menos 14 días antes de la fecha de entrada al país. En el caso de que los colombianos, extranjeros residentes en Colombia y diplomáticos con sus familias, no se hayan vacunando pueden traer una prueba PCR realizada con 72 horas de anticipación.



El presidente Iván Duque, había anunciado que regiría esta medida a través de su cuenta de Twitter, mencionando que "bajo recomendación de comité asesor de @MinSaludCol, desde diciembre 14 todo viajero internacional de 18 años y más que ingrese a Colombia, deberá presentar carnet o certificado de vacunación covid-19 con esquema completo. Protegemos visitantes y preservamos 73% de vacunación”.

El ministro explicó que la razón por la que un pasajero debe estar vacunado 14 días antes del vuelo es que en este período de tiempo se logra la protección deseada con la dosis de la vacuna. Si la persona no se ha vacunado antes de los 14 días previos al viaje, deberá presentar además la prueba PCR con 72 horas de anticipación. No se admitirá resultado de prueba de antígenos.



"No le vamos a prohibir la entrada a ningún colombiano residente, todos pueden entrar y, para eso, sino se han vacunado deben traer su prueba. Así funciona a la inversa con los colombianos en otros países, nos hacemos la prueba”, afirmó Ruiz Gómez.



El jefe de cartera, también destacó que Colombia no planea restringir la llegada de vuelos de ningún país. Aclaró, que el país no tomará decisiones similares a las de otros países en torno a los vuelos provenientes de Sudáfrica, donde se detectó la variante ómicron.



“Nosotros no pensamos, ni creemos que vamos a tomar medidas de cierre a países específicos”, aseguró Ruiz Gómez, al destacar que “es prácticamente imposible evitar la llegada de cualquier nueva variante”.



En cuanto a extranjeros que no residen en Colombia, sino que visitan el país por turismo u ocio, para ingresar al país deben tener al menos una dosis de vacuna y tendrán que tener una prueba PCR negativa realizada 72 horas antes.



El ministro advirtió que serán las aerolíneas las que tienen la obligación de hacer cumplir las medidas y deberán pedirlas al momento del embarque de los pasajeros.

