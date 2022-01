Su nombre genérico es sildenafil, pero se lo conoce comercialmente como viagra. Se trata de uno de los avances médicos más revolucionarios en el campo de las relaciones sexuales: el remedio para la disfunción eréctil.



Se calcula que, sólo en los primeros quince días después de su comercialización, en Estados Unidos, se emitieron unas 150.000 recetas y la farmacéutica Pfizer alcanzaba el 79% del mercado de medicinas para combatir la impotencia. Cuatro años después de las primeras ventas, unos 20 millones de hombres ya habían probado con éxito los benefecios del medicamento.



Hoy en día, 24 años después, el Viagra continua siendo el tratamiento de primera línea para problemas severos de disfunción eréctil. Sin embargo, como con cualquier otra medicación, su uso constante puede tener efectos secundarios y, en muchos casos, perjudiciales.



Sildenafil, el componente que tiene la viagra, aumenta el flujo sanguíneo hacia el pene para ayudar al hombre a tener una erección. En los hombres con disfunción eréctil el medicamento tarda entre 30 y 60 minutos en ayudar a la erección. Parece una 'píldora milagrosa', pero hay que resaltar que solo tomar sildenafil no causa una erección. Debe existir una excitación sexual para que el medicamento funcione bien.



Además, tomar sildenafil puede ser peligroso si el paciente tiene un tratamiento con medicamentos llamados nitratos, normalmente recetados para la angina de pecho, ya que la combinación de ambos puede causar una peligrosa baja de la presión sanguínea.



Las primeras muertes que se conocieron cuando la famosa píldora azul llevaba menos de un mes en el mercado fueron de hombres de mas de 40 años, diabéticos, hipertensos, con altos niveles de colesterol y que padecían enfermedades cardiacas.



A la vista de estos datos, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) no consideró necesario modificar el perfil de seguridad del fármaco, aunque sí se redoblaron las advertencias sobre su uso, empezando por recordar que que se trata de un fármaco para tratar la impotencia, no para aumentar el rendimiento sexual.



Dentro de las advertencias, la más destacada anuncia los riesgos de combinar Viagra con tratamientos a base de nitratos como los que se prescriben para combatir las enfermedades de corazón. Sildenafil tampoco combina bien con riociguat, un medicamento para la hipertensión pulmonar, ni con drogas de uso recreativo que tienen nitrito de amilo.



Según el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS), el sildenafil no ha sido puesto a prueba eficazmente en combinación con drogas estimulantes como el éxtasis o la cocaína u otras sustancias psicoactivas, por lo que su combinación podría ser también potencialmente peligrosa.



Sus efectos secundarios, aunque generalmente leves, incluyen dolores de cabeza, molestias digestivas, enrojecimiento facial o alteraciones de la visión, que van desde visión borrosa a percibir las cosas con un tono azulado y dificultad para distinguir el color verde del azul. Este tipo de síntomas adversos pueden durar varias horas.

