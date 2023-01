¿Qué es la vesícula, cuáles son sus causas de extracción y qué recomendaciones alimenticias hay al respecto? Le contamos.



Según el Instituto Nacional del Cáncer (Estados Unidos), la vesícula biliar es un "órgano en forma de pera que se encuentra debajo del hígado. La bilis se concentra y almacena en la vesícula biliar". La bilis es un líquido producido por el hígado con el propósito de ayudar a digerir las grasas.

Los problemas en la vesícula suelen ser causados por la obstrucción de los conductos biliares, usualmente esto sucede cuando se producen cálculos al endurecerse sustancias en la bilis y, de manera menos común, cuando se desarrolla cáncer en la vesícula.



Debido a que este órgano no es vital, este tipo de problemas suelen solucionarse con la extirpación de la vesícula, un procedimiento quirúrgico conocido como colecistectomía.



Usualmente, cuando se hace este tipo de intervención médica, los pacientes suelen desarrollar heces líquidas frecuentes, un síntoma que suele durar de semanas a unos pocos meses. Según la Clínica de Mayo, esta situación se produce porque, al la vesícula ser extirpada, la bilis se drena con más facilidad hacia los intestinos, lo que puede tener un efecto laxante.



Además, el consumo de alimentos con altas concentraciones de grasa también puede empeorar la diarrea porque después de la extirpación este componente se vuelve más difícil de digerir.

Vesícula Foto: iStock

¿Qué dieta debe seguir?

Lo cierto es que, si bien esta cirugía no exige ningún tipo de dieta especial para la recuperación, según la doctora Elizabeth Rajan, de la Clínica de Mayo, sí es buena idea mantener en mente una serie de recomendaciones para tener una alimentación que ayude al proceso.



1. Reduzca la cantidad de grasa que consume. Evite los productos fritos y salsas grasosas durante mínimo una semana después de la cirugía. "Los alimentos bajos en grasa son aquellos que no tienen más de 3 gramos de grasa por porción", afirma Rajan.



2. Aumente su consumo de fibra. Con esto puede normalizar las heces. Puede añadir alimentos ricos en fibra como la avena y la cebada, pero hágalo de manera pausada, recuerde que si consume mucha fibra se puede empeorar los gases y dolores estomacales.



3. Coma porciones pequeñas con más frecuencia. Recuerde incluir porciones de proteína magra, productos lácteos sin grasa, o verduras, frutas o granos enteros.



4. Reduzca el consumo de cafeína, productos lácteos y alimentos muy dulces.



Es importante aclarar que debe hablar con su médico si la diarrea no disminuye progresivamente o empeora, o si pierde peso y siente debilidad.

