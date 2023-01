Las verrugas son crecimientos en la piel que, comúnmente, tienen apariencia elevada y una sensación áspera. Por ello, su aparición es un síntoma de alerta en personas que antes no las habían padecido. A pesar de que la mayoría son inofensivas, pueden ser un síntoma de que algo está ocurriendo en el cuerpo y por ello deben ser sujeto de especial observación.



Las verrugas son causadas por el Virus del Papiloma Humano (VPH) y varían tanto en aspecto como en tratamiento de acuerdo con su tipo. Incluso, algunas no tienen un origen vírico, por lo que pueden surgir debido a los roces con objetos o prendas de ropa que irritan la piel.



(También: 'Ojos de pescado': las causas, síntomas y tratamientos)

Sin embargo, vale la plena aclarar que las verrugas comunes sí son consecuencia de un virus y pueden propagarse por el contacto.



De acuerdo con la organización Mayo Clinic, suelen ser protuberancias pequeñas, granulosas y carnosas que aparecen mayormente en los dedos o en las manos. Pueden estar acompañadas de pequeños puntos negros que son vasos sanguíneos de sangre coagulada. También, según afirman los especialistas, acostumbran a tardar de dos a seis meses en aparecer y desaparecen por sí solas.

¿Por qué aparecen las verrugas?

Al tratarse de un virus, estas apariciones cutáneas se transmiten fácilmente de una persona a otra e, incluso, se expanden en el propio cuerpo. Según la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (Semg) la mayoría de casos se producen por el contacto cutáneo casual o por compartir objetos, como paños o toallas. La asociación también estima que las verrugas afectan a entre el 7 % y el 19 % de la población mundial.



Mayo Clinic afirma que existen más de 150 tipos de VPH y que no todos provocan verrugas. Sin embargo, complementan que algunas variedades del virus pueden transmitirse a través del contacto sexual. Según el Manual MSD de profesionales de la salud, aunque pueden aparecer a cualquier edad, son más frecuentes en niños y menos comunes en personas de edad avanzada.



(Lea: Pinzamiento de un nervio: qué es, síntomas y tratamiento)



El Manual también expresa que se necesita un contacto prolongado y constante para que el virus se expanda. Por ello es habitual que se propagan más fácilmente de una zona del cuerpo a otra que entre personas.



Las verrugas genitales son un caso especial debido a que se transmiten por el contacto sexual y no son tan inofensivas como las demás. Además de que acostumbran a ser molestas, debido a que aparecen en la zona perianal, pueden ser causantes de cáncer en la boca, garganta o genitales, según el mencionado manual.

¿Cuáles son los tipos de verrugas?

Estas suelen ser clasificadas de acuerdo con su localización y aspecto. De acuerdo con el servicio informativo de salud de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, MedlinePlus, se puede hablar de seis tipos de verrugas.



Las verrugas comunes son las más frecuentes y a menudo aparecen en las manos. El Manual MSD agrega que miden menos de un centímetro y suelen aparecer en áreas que se lesionan fácilmente, como las rodillas, la cara, los dedos y los codos.



(Puede interesarle: Suplementos vitamínicos: cómo impactan la salud y quiénes deben tomarlos)



Las verrugas planas aparecen en la cara y la frente. Mientras que las verrugas plantares se ubican en las plantas de los pies y suelen ser dolorosas debido al roce que se produce cuando se camina o se corre. Algo similar ocurre con las verrugas subungueales y periungueales que se presentan debajo o alrededor de las uñas de las manos y pies.



Por su parte, como se nombró anteriormente, las verrugas genitales aparecen en los órganos sexuales. Y, finalmente, los papilomas en las mucosas se presentan en dichas membranas, como la boca o la vagina.

¿Cuál es su tratamiento?

Parte importante de las verrugas suelen desaparecer en uno o dos años por sí solas. Además, si no causan dolor o molestia no necesitan un tratamiento específico. Sin embargo, algunas personas deciden eliminarlas con procedimientos profesionales debido a la vergüenza.



Precisamente, una recomendación de los profesionales es no intentar extirpar la verruga por sí mismo debido a que esto puede empeorar el problema.



De acuerdo con el Manual MSD, existen tratamientos para eliminarlas como sustancias químicas, congelación (crioterapia), láser e inyecciones de antígenos. Sin embargo, estos procesos deben estar acompañados de profesionales que se encarguen de que el procedimiento resulte correctamente y de que sea el ideal para el tipo de verruga que se trate.



(De interés: ¿Para qué más sirve el bicarbonato de sodio?, estas son las precauciones)

¿Las verrugas se pueden prevenir?

Según MedlinePlus existen algunas recomendaciones para prevenir la aparición de estas formaciones cutáneas. Primero es importante evitar el contacto directo con una verruga presente en la piel de otra persona, en caso de que exista ese tocamiento, es necesario lavarse las manos correctamente.



También, como es común que se extiendan de una zona del cuerpo a otra, se debe evitar usar las mismas herramientas, como limas, en la zona con verrugas y en otra donde no existan. Junto con eso, se recomienda no arrancarse las verrugas ya que esto aumenta la posibilidad de propagación.



Sobre la aparición en manos y pies, se debe evitar morderse las uñas o la piel que las rodea ya que esas erupciones suelen aparecer en la piel agrietada. Asimismo, se recomienda el uso de zapatos o calcetines que protejan los pies de infecciones presentes en el suelo.



Otras formas de prevención están relacionadas con el acceso a vacunas que previenen algunos tipos de VPH causantes de verrugas genitales. Además, de mantener en observación las verrugas para así prevenir el riesgo de lesiones precancerosas.

