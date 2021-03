Ventilación de los espacios, otra medida efectiva contra el virus

La Organización Mundial de la Salud (OMS), al actualizar las guías de las medidas más efectivas para controlar la transmisión de covid-19 en el marco de la pandemia, además del uso universal de tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento físico y el control de los aforos en espacios públicos y domésticos, le ha dado una importancia significativa a la ventilación de los lugares.

A partir de la evidencia que ratifica la transmisión aérea del Sars-CoV-2, la OMS insiste que al respirar, hablar, cantar, gritar o toser las personas expulsan gotículas muy pequeñas que pueden quedar flotando en el aire durante horas. Estos son los llamados aerosoles, que cuando contienen el virus se convierten en una importante vía de contagio para personas susceptibles.



En una revisión contenida en el documento titulado ‘Hoja de ruta para mejorar y garantizar una buena ventilación interior en el contexto de covid-19’, la OMS sostiene que en ambientes interiores los aerosoles se acumulan si no existe una ventilación adecuada, lo que le confiere a los espacios cerrados un riesgo superior de infección frente a los sitios exteriores.



Por esa razón, además de recomendar que muchas actividades se puedan realizar al aire libre, pide garantizar al máximo la ventilación para renovar el aire de manera natural o utilizando filtros no solo en espacios laborales y de concurrencia pública, sino domésticos.



En ese sentido, la OMS recomendó aumentar el aporte de aire limpio proveniente del exterior de forma natural manteniendo las puertas y ventanas abiertas y evitar la recirculación del aire por sistemas sin filtros adecuados que no permitan los recambios.



La guía aclara que no se trata de no usar sistemas de aire acondicionado ni de calefacción sino de preferir los equipos que estén bien diseñados y manipulados así como con buen mantenimiento. En concreto, la OMS llama a elegir cuando sean necesarios los dispositivos que garanticen la filtración y la desinfección del aire recirculado.



Sin embargo, la agencia insiste en que el uso adecuado de la ventilación natural puede entregar los mismos beneficios y que la decisión de utilizar ventilaciones mecánicas en los espacios debe basarse en la necesidad de cada sitio y la imposibilidad de ventilarlos con aire externo, dependiendo además de factores como clima y disponibilidad de recursos.



Aunque la guía de la OMS determina parámetros para medir la calidad del aire en entornos no residenciales a través de la intervención de ingenieros ambientales y profesionales sanitarios especializados, esto no impide que cuando sea necesario estas recomendaciones se apliquen a nivel residencial.



La OMS insiste en que si bien ventilar los espacios es una buena medida por sí sola, incluso cuando se aplica correctamente, es insuficiente para proporcionar un nivel adecuado de protección contra el virus, por lo que siempre recomienda no dejar de aplicar las otras medidas de autocuidado (lavado de manos, distancia, uso de tapabocas).

En Colombia

En concordancia con estas recomendaciones, la resolución 223 del 25 de febrero del 2021, firmada por el Ministerio de Salud, actualizó las medidas para el control del covid-19 y dedicó un capítulo importante al tema de la ventilación, que en la resolución anterior no tenía la misma importancia.



Al igual que la OMS, el Ministerio de Salud es enfático en que siempre que sea posible se deben mantener abiertas puertas y ventanas para facilitar el intercambio de aire natural.



De igual forma, puntualiza en que todos los ambientes de trabajo deben garantizar un alto flujo de aire natural, para lo cual se deben garantizar las adecuaciones necesarias y evitar la concentración de personas en espacios laborales con baja ventilación.



Llama la atención en que los aforos máximos de todos los lugares de trabajo deben estar definidos a partir de evaluaciones de las condiciones específicas de ventilación, sin dejar de reforzar el pedido sobre el distanciamiento físico y favorecer, hasta donde sea posible, actividades de trabajo y de bienestar en espacios abiertos.



En el mismo sentido, la resolución del Ministerio es clara en que los descansos deben llevarse a cabo principalmente en espacios exteriores. “Cuando los descansos se realicen en lugares cerrados se deben mantener puertas y ventanas abiertas”, anota la resolución.



De manera, puntual, el Ministerio hace recomendaciones para los espacios cerrados en los que además de la ventilación natural con puertas y ventanas se puedan usar ventiladores sin recirculación del aire. Y en el caso de utilizar equipos de aire acondicionado se debe impedir que estos permitan el reciclaje del aire porque puede favorecer el transporte de aerosoles con el virus.



Y enfatiza que si bien los filtros de partículas y los equipos de desinfección del aire recirculado pueden disminuir el riesgo, no son eficaces para eliminar la presencia del virus y con ella la posibilidad de infectarse.



En el caso de las unidades centrales de tratamiento de aire se debe evitar la recirculación y en lo posible deben funcionar con 100 por ciento de aire exterior, así como clasificar los filtros de acuerdo con las normas establecidas.



El Ministerio indica la renovación del aire se debe hacer al menos cuatro veces del volumen ventilado cada hora.

