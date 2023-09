Los métodos anticonceptivos son importantes a la hora de prevenir un embarazo no deseado y más aún para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual.



Los adolescentes son uno de los públicos específicos a los que van dirigidos los anticonceptivos, ya que se encuentran en una etapa de exploración física en la que pueden obviar protegerse.



Por lo tanto, existen algunas recomendaciones para los padres a la hora de hablar de este tema con sus hijos y también para adultos que no suelen cuidar su salud en lo referente a la sexualidad.

De acuerdo con la Academia Americana de Pediatría, se debe hablar con los hijos desde temprana edad sobre las conductas sexuales, la prevención de las enfermedades de transmisión sexual -ETS- y los métodos anticonceptivos.



Y en cuanto a aquellos adultos que deseen más información sobre este tema, eso es lo que debe saber.



Existen unos anticonceptivos reversibles de larga duración, los cuales se consideran los más eficaces a la hora de evitar un embarazo no deseado. Estos además pueden ayudar a las mujeres que tienen menstruaciones abundantes y con dolor crónico.



Las desventajas que poseen son sangrado irregular, aumento de peso y dolor de cabeza.

Entre estos se encuentra el dispositivo intrauterino y el implante subcutáneo, no obstante, tenga en cuenta que se bien tienen los beneficios anteriormente mencionados, no son métodos de barrera, es decir, que no protegen contra las ETS.



Entre las ventajas del dispositivo intrauterino están que ofrece una anticoncepción a largo plazo, por lo que quien lo use no tiene que estar acordándose de tomar un medicamento a diario.



En cuanto al dispositivo intrauterino, tiene beneficios como menos dolores menstruales o con flujo más liviano y sus desventajas son dolor o calambres durante un tiempo después de habérselo colocado.



Por otra parte, existen anticonceptivos de acción corta, según el portal ‘Healthy Children’, los cuales tienen un 90 % de eficacia en la prevención de embarazos, es decir, que es recomendable utilizar un método adicional a este a la hora de tener relaciones sexuales.



Entre ellos se encuentran las inyecciones de progestina, cuyas ventajas son de larga duración, puede proteger contra el cáncer de endometriosis y puede tener menos dolores menstruales. Las desventajas de este son aumento de peso, riesgo de formación de coágulos y menstruaciones irregulares.



El anillo vaginal anticonceptivo, según el portal en mención, contiene etonigsetrel, sustancia que evita que los ovarios liberen óvulos.



Se coloca durante tres semanas para luego ser retirado por una, en la que es cuando la mujer tiene la menstruación. Entre las ventajas que tiene el anillo están, menstruaciones menos dolorosas y posibles mejoras si hay presencia de acné. Los problemas que pueden presentarse con este método pueden ser dolores de cabeza, náuseas, secreción vaginal o sensibilidad en los senos.



También existe como método el parche transdérmico, el cual también contiene hormonas, que la piel absorbe. Este parche se pone uno cada semana y en la cuarta se retira para que quien lo utiliza tenga su menstruación. Este método también ayuda en un leve flujo en las menstruaciones.



El parche puede causar dolores de cabeza, náuseas e irritación en la piel.



Entre las píldoras anticonceptivas orales, se encuentran de dos tipos, la que contiene estrógeno y progesterona y la que solo tiene progestina.



Estas píldoras pueden ayudar a tener menos dolores menstruales y estudios han demostrado que ayuda a reducir el riesgo de cáncer de ovario, sin embargo, entre sus desventajas está hipertensión, accidentes cerebrovasculares, coágulos y migrañas.



Siempre que vaya a utilizar un método anticonceptivo, antes consulte con su médico.

El 26% de mujeres entre 15 y 49 años no puede decidir sobre su cuerpo en Latinoamérica

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

