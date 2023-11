Veganismo: las claves de esta filosofía de vida que se celebra el 1 de noviembre

La Organización de Naciones Unidad (ONU), en un informe publicado en 2019, estimó que se estimaba que 616.000 millones de personas eran veganos en el mundo. El veganismo es mucho más que una dieta; es una filosofía de vida arraigada en la compasión, la ética y la sostenibilidad. En la actualidad, esta forma de vida ha ganado popularidad en todo el mundo y se celebra el 1 de noviembre como el Día Mundial del Veganismo.





La Universidad de Harvard enfatiza que, de manera muy estricta, los vegetarianos son personas que no se alimentan de carne, pollo, ni mariscos, sin embargo, hay varios tipos de hábitos alimenticios dentro de este estilo de vida.



Para la mayoría de personas, la dieta vegana puede considerarse la forma más estricta de vegetarianismo.



Puntualmente, la Sociedad de Veganos define el veganismo como, "una forma de vida que intenta excluir en la medida de lo posible todas las formas de explotación y crueldad animal".



Esto incluye la explotación para la alimentación y para cualquier otro fin, como el uso de cuero en prendas o accesorios.

Tanto en la dieta vegana como en la vegetariana se consumen bastantes verduras. Foto: iStock

Según la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), "Una dieta vegana se caracteriza por restringir cualquier alimento de origen animal, incluidos los lácteos y los huevos".

En materia de salud, investigaciones de la Fundación del Corazón de Nueva Zelanda sobre patrones dietéticos, muestran que las dietas veganas y vegetarianas se asocian a un menor riesgo de enfermedades cardiacas.

No obstante, la SEEN también advierte que una dieta debe tener varios componentes nutricionales y por eso, en ocasiones, "la falta de asesoramiento, y como consecuencia la elaboración de menús poco equilibrados variados podría tener efectos dañinos en la salud de las personas".

Claves para la alimentación vegana

La nutricionista Andrea Ossa de Top Doctors Colombia señala que si no tienen en cuenta ciertos factores al momento de crear la dieta puede generar repercusiones en la salud.



La experta enfatiza que, "esas deficiencias nutricionales que se pueden presentar es la falta de vitamina B12, que es esencial también para la formación de esos glóbulos rojos, el hierro, el calcio, el zinc y el Omega 3".



En diversas ocasiones, cuando las personas llevan este tipo de dieta, suelen descuidar su salud, ya que no tienen la asesoría especializada y no tienen conocimiento de cómo sabe cubrir esos requerimientos nutricionales, que puede traer consecuencias a largo plazo, en especial en la etapa de vejez.



La dieta vegana debe aportar nutrientes esenciales para una óptima alimentación. Foto: iStock

La profesional ofrece un tipo de dieta vegana que no interfiere con el proceso metabólico del organismo de la persona.

Variedad de vegetales en el plato.

Proteína vegetal como tofu o algún grano, ya sea frijol, lentejas o garbanzos.

Cereales como arroz.

Tubérculos, como papa, yuca o plátano.

Aguacate o aceite de oliva.

Verduras nutritivas para el organismo

Los vegetales ayudan a cuidar el organismo de enfermedades. Foto: istok

Las espinacas son una fuente excepcional de hierro, vitamina K y ácido fólico. Además, están cargadas de antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, que son excelentes para la salud ocular.



También, el brócoli, es rico en vitamina C, fibra y compuestos llamados sulforafanos, están relacionados con la reducción del riesgo de ciertos tipos de cáncer, como el de mama, hígado y próstata.



También las zanahorias son conocidas por brindar al cuerpo vitamina A, que ayuda a fortalecer salud de la piel y la visión, y ayuda a prevenir la dermatitis y enfermedades ópticas.



Asimismo, los pimientos rojos, que son una excelente fuente de vitamina C, vitamina A y antioxidantes. También son bajos en calorías, lo que los convierte en un bocadillo saludable.



Los tomates son ricos en licopeno, un antioxidante que se ha asociado con la reducción del riesgo de enfermedades cardíacas y ciertos tipos de cáncer.

Si decide seguir una dieta vegana o vegetariana, tenga en cuenta que puede ser necesaria una planificación cuidadosa para obtener todos los nutrientes esenciales que necesita, especialmente en el caso de las mujeres embarazadas o lactantes y los niños pequeños.

