Para empezar, la vasectomía se define, de acuerdo con Profamilia, como un método anticonceptivo para los hombres que consiste en cortar o ligar los conductos deferentes por donde pasan los espermatozoides para que estos no ‘entren’ al semen y así impedir que haya embarazo.



“La responsabilidad de traer hijos al mundo es de ambos. Una persona que asuma plenamente su sexualidad debe estar consciente de que la planificación es asunto de dos y no solo de la mujer”, insisten desde Profamilia.



En Colombia, en esta entidad los hombres que hayan tomado la decisión de no tener hijos pueden acceder a este procedimiento quirúrgico y mínimamente invasivo que de hecho garantiza un 99% de efectividad.



Uno de los mitos más comunes sobre este procedimiento es que puede afectar de algún modo el deseo sexual, la eyaculación en incluso causar impotencia, para lo cual los especialistas de la Clínica Mayo- una entidad dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación- afirman que la vasectomía no está relacionada con ninguno de esos aspectos y solo tiene que ver con el aspecto reproductivo, es decir, el hombre seguirá eyaculando normalmente pero sin espermatozoides.



Por otra parte, los hombres que deseen acceder a este método quirúrgico deben saber que cualquier hombre mayor de 18 años y en pleno uso de sus facultades mentales puede solicitar la cirugía, independientemente de si tiene hijos o no.



En lo que al procedimiento respecta, este demora entre 20 y 30 minutos, es de tipo ambulatorio y genera una incapacidad más o menos de cinco días, pues no requiere hospitalización y puede programarse en un centro de Profamilia, por ejemplo, incluso de un día para otro. Asimismo, según la entidad, el hombre que se haya practicado la vasectomía puede volver a tener relaciones sexuales tan pronto como se sienta cómodo, cuyo tiempo estimado es aproximadamente una semana después de la cirugía.



Cabe mencionar que los efectos de la operación no son inmediatos, es decir, el paciente debe realizar controles y seguimientos hasta que el conteo de espermatozoides sea de cero, razón por la cual se recomienda utilizar otros métodos de anticoncepción hasta que las pruebas resulten en cero.



Sin embargo, es importante aclarar que la vasectomía no previene infecciones de transmisión sexual (ITS), por lo cual los expertos recomiendan seguir usando preservativos en todos los encuentros sexuales.

¿La vasectomía se puede revertir?

En concreto, la vasectomía sí se puede revertir mediante una cirugía en la que se vuelve a conectar cada tubo (conducto deferente) que transporta los espermatozoides desde un testículo hasta el semen.



De acuerdo con especialistas de la Clínica Mayo, “las tasas de embarazo después de la reversión de la vasectomía variarán desde aproximadamente el 30 % hasta más del 90 %, dependiendo del tipo de procedimiento. Muchos factores determinan si una reversión es exitosa para lograr un embarazo, incluido el tiempo transcurrido desde la vasectomía, la edad de la pareja, la experiencia y formación del cirujano, y si existieron problemas de fertilidad antes de la vasectomía”.

