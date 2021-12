En el marco del fin de año, por la poca información que se tiene hasta el momento, la nueva variante del coronavirus se presenta como un desafío para la contención de la pandemia en el mundo.



(Siga leyendo: 'Vacunas son efectivas contra variante ómicron', dice Minsalud)



La alta mutabilidad de la B.1.1.529 ha llevado a que la Organización Mundial de Salud (OMS) la califique como una variante “de importancia”. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que 77 países han reportando casos de ómicron.



(Además: EMA dice que los casos de ómicron son 'leves' en su mayoría )

"Ómicron se está extendiendo a un ritmo que no hemos visto con ninguna variante anterior", agregó Ghebreyesus, e indicó que, aunque "la gente desestime a la ómicron como algo leve", todavía puede provocar una repetición de la crisis sanitaria de los inicios de la pandemia.



(De su interés: Variante ómicron tiene una tasa de reinfección más alta, advierte la OMS)



"La gente está considerando que la variante ómicron está asociada a casos menos graves, pero ya hemos aprendido antes que subestimar este virus es peligroso", afirmó el experto etíope.



"Incluso si ómicron causa menos casos graves, un fuerte aumento de los contagios puede nuevamente colapsar sistemas sanitarios no suficientemente preparados", alertó el máximo responsable de la organización con sede en Ginebra.



Tedros insistió en que "las vacunas por sí solas no van a sacar a ningún país de esta crisis", ya que la transmisión del coronavirus debe enfrentarse por otros medios, incluyendo el uso de mascarillas, el evitar lugares concurridos, la buena ventilación o la higiene de manos. "Practiquen todo ello, consistentemente, y de la forma correcta", insistió el director general.



La OMS advierte que aunque la variante ómicron pueda causar menos casos graves que la delta, podría aumentar las hospitalizaciones y las muertes si, como se teme, es más contagiosa y causa más infecciones en general.



(Lea también: La variante ómicron ya está en casi 60 países, según la OMS)



La mayoría de países están apostando por la exigencia del carné de inmunización para actividades en exteriores.



Por ahora la recomendación de las autoridades sanitarias multilaterales es mantener las medidas de bioseguridad (tapabocas y lavado de manos constante, principalmente) e incrementar el ritmo de vacunación de la población.

Más noticias de Salud

-Argentina confirma primer caso de la variante ómicron





-Científicos concluyen que las vacunas actúan contra la variante ómicron