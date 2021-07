Conozca la variante delta del covid-19, que ya llegó al país

Con el reporte del primer caso en el pais de infección por la variante delta de covid-19, dado a conocer por el presidente Iván Duque, se confirman los vaticinios del Ministro de Salud, Fernando Ruiz, que dijo hace una semanas que la llegada de dicha variante era inevitable, y las sospecha del Secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, en el sentido de que creía que la misma ya circulaba en el territorio nacional. Lo cual genera preocupación a todo nivel.

No es para menos, pues la variante delta del covid-19 hoy se encuentra domiciliada en más de 80 países, al punto que se ha convertido en la forma dominante de este virus en India (donde apareció en octubre del año pasado), Reino Unido y Singapur, siendo el causante de casi todas las nuevas infecciones en esos países; de hecho, las autoridades sanitarias británicas dan cuenta de que, desde finales de abril, ha provocado un crecimiento de casi el 70 por ciento de los casos.



El asunto es tan serio que el mismo Anthony Fauci, asesor de la Presidencia de los Estados Unidos, dijo el jueves pasado, refiriéndose a su país, que esta nueva presentación viral “va a ser dominante el mes que viene”, lo que inquieta si se tienen en cuenta las altas tasas de vacunación que ya ostenta esa nación.



La preocupación permeó al presidente Joe Biden, que no tardó en escribir en su cuenta de Twitter “la variante delta está propagándose rápidamente entre personas de 12 a 20 años en el Reino Unido. Si son jóvenes y todavía no se han vacunado, ha llegado el momento de hacerlo”.



No les falta razón, pues varias investigaciones, entre ellas una del Imperial College de Londres, estiman que esta variante es 60 por ciento más contagiosa en comparación con otras ya conocidas. Además, en el reporte epidemiológico emitido el martes por la Organización Mundial de la Salud (OMS) también se cita un estudio de Singapur que concluye –sin más- que las infecciones que causa se relacionan con más probabilidades de desarrollar neumonías, necesitar oxígeno, atención en unidades de cuidado intensivo y hasta de morir.

Lo grave de dicho reporte es que oficialmente advierte que variantes como la delta prolongarán la actual crisis sanitaria del planeta, dado que puede acelerar brotes y ser más letales, principalmente en regiones con gran proporción de personas que no pueden acceder a vacunas, sin dejar de lado que estas condiciones terminarán por fortalecer al virus; mientras continúe circulando, hay más oportunidades para que mute.



Pero la advertencia no es solo para países con condiciones sanitarias precarias, donde el covid ya hace mucho daño, porque algunos que ya empezaban a pasar la página de la pandemia, como Israel y Portugal, han tenido que dar un paso atrás por cuenta de la delta y volver a implantar medidas, como distanciamiento físico, restricción de aforos en lugares públicos, uso de tapabocas y solicitud de pruebas negativas a personas que arriban del extranjero.

Lupa a la variante

Para entender la mayor amenaza que encarna la variante delta, hay que empezar por saber que los virus tienen como tarea principal multiplicarse, y para eso manda instrucciones genéticas a través de una molécula –en este caso de Ácido Ribonucleido (ARN)- para que las células humanas que invaden elaboren muchas copias de ellos.



Sin embargo, en este proceso se pueden cometer errores (mutaciones), que permanecen en las copias nuevas. La mayoría son inocuas e incluso algunas pueden debilitar a las nuevas generaciones virales; pero otras, y ese es el caso de delta, mejoran su capacidad para sobrevivir burlando defensas, facilitando la forma de meterse en las células, acelerando su reproducción o dañando más a las células que lo reciben.



Vale decir que delta es producto de la sumatoria de estos errores (mutación) que, en concreto, han mejorado la proteína de espícula (PS), que le da el aspecto de corona al covid-19, al punto de cambiarla para que algunos anticuerpos no la identifiquen y además le permitan invadir, con mayor agilidad, las células de los pulmones humanos, lo que en palabras de los entendidos aumenta su velocidad de transmisión.



Delta es una variante excesivamente contagiosa, y eso es precisamente lo que preocupa, aunque no se ha demostrado que sea más mortal.



En síntesis, las mutaciones le dan ventajas reproductivas y de transmisión a la variante delta, y por eso es más eficiente que su pariente alfa (antigua británica), que a su vez era 50 por ciento más transmisible que el virus nativo que empezó su comparsa en Wuhan (China) en diciembre del 2019.



“Es en realidad una variante excesivamente contagiosa, y aunque aún no se ha demostrado que sea más mortal, eso es lo que preocupa”, dice Carlos Eduardo Pérez, jefe de Infectología de la Clínica Marly y del Hospital de la Samaritana, en Bogotá.



Con Pérez coinciden los virólogos de la Universidad de Queen Mary, de Londres, al advertir que por sus características “va a costar mucho contenerla, y es muy probable que se convierta en la variante dominante en cuestión de semanas, y podría cambiar la trayectoria de la pandemia global”.

¿Y de las vacunas qué?

Frente a la variante delta, el salubrista Pedro León Cifuentes Rodríguez señala que por fortuna las vacunas contra el covid-19 que hoy se aplican han demostrado ser efectivas contra la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte, e incluso contra variantes que también han asustado al mundo, como la alfa (británica), la beta (surafricana) y la brasileña (gamma), por lo que espera que esto ocurra también con la delta (India).



Y aunque tiene razón, ya hay investigaciones que demuestran que si bien las vacunas protegen, en el caso concreto de las personas que habían recibido dos dosis de la vacuna de Pfizer, había menos niveles de anticuerpos capaces de bloquear al nuevo agresor, en comparación con los producidos para atacar a sus primas alfa y beta. De hecho, una investigación hecha en el Reino Unido encontró que cerca de la tercera parte de los enfermos confirmados con la variante delta, que fueron llevados a urgencias, tenían al menos una dosis de Pfizer.



Un estudio que se encuentra en revisión, publicado en el portal de preimpresión medRxiv, llamado ‘Efectividad de las vacunas covid-19 contra la variante B.1.617.2 (delta)’, encontró que después de aplicar dos dosis de la vacuna de Pfizer, esta mostraba una eficacia del 88 por ciento contra la enfermedad sintomática de la variante delta, en comparación con el 93 por ciento de protección, en la misma condición, contra la variante alfa.



Por su parte, el mismo estudio referencia que después de dos dosis, la vacuna de AstraZeneca protege en un 60 por ciento contra el compromiso severo de la variante delta, en relación con el 66 por ciento de inmunidad contra la alfa.



Al revisar la aplicación de solo una dosis de estas dos vacunas, el rendimiento era del 33 por ciento contra la delta, mientras que la protección contra la alfa es del 51 por ciento. Con estos datos, Cifuentes se atreve a decir que en algunos países, en donde empiezan a aparecer infecciones en personas vacunadas, la presencia de la variante delta podría ser la explicación.



Pero no todo está perdido, porque aún quedan muchas candidatas a vacunas, que empiezan a probarse contra la delta y otras variantes, por lo que se espera que con la velocidad con la que la ciencia ha actuado frente a esta inédita pandemia, dice Cifuentes, prontamente también contra delta se desarrollen las vacunas y los anticuerpos que se requieren.



Por ahora, el infectólogo Pérez señala que los protocolos de bioseguridad son lo más efectivo para controlar a delta y a cualquier variante: “Infortunadamente, muchas personas, y algunas autoridades, parecen olvidarlo”, dice.



​Carlos Francisco Fernández

Editor de Salud

EL TIEMPO