Variante Delta no circula en Colombia

La variante Delta del SARS CoV-2 no ha sido identificada en el país, de acuerdo con el último informe de análisis genómico que escribe los linajes circulantes del virus y su distribución geográfica.



En este reporte se revela que en el país se han identificado 60 linajes del covid-19, que influye en las variantes Alfa, Gamma, Epsilon, Iota y Lambda, de acuerdo con la nueva denominación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para describirlas.



En este sentido, se hace referencia a que después de los análisis permanentes que se realizan en el país, se destaca la primacía de la variante Iota sobre las ya descritas, pero hasta la fecha no se ha encontrado la presencia de la variante Delta.



Con base en lo anterior, se descarta la información dada ayer por la directora general de la IPS Universitaria de Medellín, en donde se afirmó que se habían identificado casos de la variante Delta en dicha ciudad.



De igual forma, se manifestó oficialmente el laboratorio Lime de la Universidad de Antioquia, al expresar que “no se ha identificado genómicamente la circulación de la variante Delta en la ciudad y la región”.

Por su parte, Andree Uribe, secretaria de Salud de Medellín, señaló que a su dependencia no ha sido reportado ningún contagio, como corresponde cuando estos son identificados.



Por ahora, en América la variante Delta ha sido identificada en Argentina, Aruba, Brasil, Canadá, México, Puerto Rico, Estados Unidos y Perú.



Como se sabe, diferentes estudios han señalado que dicha variante tiene mayor capacidad de contagio aunque aún no se ha descrito como más mortal. Sin embargo, estudios recientes evidencian que es sensible a algunas de las vacunas existentes.



