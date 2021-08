Variante delta en Bogotá, la mejor motivación para vacunarse, dicen EPS

La confirmación de los primeros cuatro casos de la variante delta en Bogotá es la mejor motivación para vacunarse contra el covid-19, afirma Elisa Torrenegra, directora ejecutiva de Gestarsalud, gremio de las EPS del régimen subsidiado.



Y si bien se trata de los primeros casos y no se trata de la variante predominante en el país, lo que se sabe de la delta a partir de la experiencia en otros países es que es mucho más transmisible y aumenta el riesgo de hospitalización y reinfección en las personas no vacunadas.



En ese sentido, Torrenegra explica que todas las vacunas usadas en Colombia han mostrado ser efectivas para reducir la mortalidad que puede causar esta variante y el mensaje es que quienes no han recibido dosis se acerquen a los puntos de vacunación.



“El llamado es especial para todos los mayores de 50 años que no se han vacunado o no han acudido a completar sus esquemas de inmunización, pues ellos son los de más riesgo frente al covid-19. Hay cerca de siete millones de dosis disponibles y no hay excusa para no beneficiarse del poder de las vacunas”, afirma la directora de Gestarsalud.



“Seguramente van a aparecer más casos de la Delta y eso solo nos lleva a reforzar las medidas de autocuidado como el uso del tapabocas y la distancia social, que nos protegen de todas las variantes. Debemos ser corresponsables con todos los que queremos”, concluye Torrenegra.



Según el más reciente reporte de vacunación, hasta el momento 12’542.092 personas han completado sus esquemas de inmunización en el país, que representan el 25 por ciento de la población nacional. Eso quiere decir que hasta el momento una de cada cuatro personas en el país ya está protegida contra el covid-19.

Sobre la variante delta

El 24 de julio se confirmó el primer caso de la variante Delta en Colombia, en un ciudadano en Cali proveniente de Estados Unidos que dio positivo en territorio nacional y que luego, a través de la secuenciación genómica, resultó ser portador de esta variante del coronavirus. Este miércoles la Secretaría de Salud de Bogotá los primeros cuatro casos en la ciudad, en personas entre los 32 y 41 años que se encuentran en buen estado de salud.



La variante Delta del Sars-CoV-2 fue identificada por primera vez en India el año pasado y ya está presente en más de 130 países del globo, por lo que su llegada a Colombia era esperada dadas las dinámicas poblacionales. De hecho, hoy representa la mayoría de los casos en Estados Unidos.



Es considerada como una variante de preocupación (VOC) por la Organización Mundial de la Salud por ser más transmisible (el doble de las versiones originales del virus, según algunos estudios) y aumentar el riesgo de hospitalización y de reinfección.



De acuerdo con el Ministerio de Salud, la variante Delta es más transmisible debido a cargas virales más altas, ha impactado especialmente a las poblaciones sin vacunar y puede tener manifestaciones clínicas más severas en personas con comorbilidades.



La buena noticia es que la variante Delta puede ser evitada a través de las mismas medidas de autocuidado (uso de tapabocas, distancia física y lugares bien ventilados) y las vacunas usadas en Colombia han mostrado ser altamente efectivas para reducir la mortalidad por covid-19.



