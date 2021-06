Variante Delta: ¿Cuál es la eficacia de las vacunas contra este virus?

La variante Delta del covid-19 ha generado preocupación en el mundo médico y científico, por cuanto su transmisión es más alta y aumenta en dos veces el riesgo de hospitalización.

De ahí que el mundo científico y médico haya iniciado estudios para determinar qué tanto sirven las vacunas contra esta variante.



Según un estudio publicado en la revista científica The Lancet, "el 79% de los vacunados con una sola dosis de la vacuna de Pfizer registraron una respuesta neutralizante de anticuerpos reducida al 32% en comparación con la cepa original, y al 25% con la variante Beta".



Adicionalmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que las vacunas de Pfizer y AstraZeneca no son tan efectivas con una sola dosis, pero la dosis completas es suficiente para protegerse.

En países como España, según algunos reportes, la variante ha comenzado a aparecer en el último mes, aunque en un porcentaje bajo, lo que no significa que no haya preocupación.



En Reino Unido, según la doctora Jenny Harries, directora ejecutiva de la Agencia de Seguridad Sanitaria, “el aumento se da principalmente en los grupos de edad más jóvenes, una gran proporción de los cuales no estaban vacunados pero ahora están siendo invitados a recibir la vacuna. Es alentador ver que las hospitalizaciones y las muertes no están aumentando al mismo ritmo, pero continuaremos monitoreándolo de cerca”.

Sin embargo, en ese país, la variante Delta supone ya el 90% de los casos y los contagios continúan en aumento, superando, otra vez, la barrera de los diez mil positivos diarios. El asesor del Gobierno, Adam Finn, dijo que la tercera ola está “definitivamente en camino”.