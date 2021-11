Identifican la mutación de la variante delta que la vuelve tan contagiosa

Científicos de la Universidad de California, en Estados Unidos, identificaron una alteración que, al parecer, hace que la variante Delta del covid -19 sea mucho más transmisible, característica que ha sido alertada por los expertos desde que se conoció su origen.

Cientificos lograron identificar que la mutación 'R203M' es la causante del alto nivel de transmisible de la variante Delta. Foto: iStock

El estudio, liderado por Jennifer Doudna, ganadora del Premio Nobel de química, logró determinar que la proteína nucleocápside N del virus era la portadora de la modificación.



La investigación fue publicada en la revista científica ‘Science’, en la cual se puede constatar un enfoque diferencial con otros estudios realizados con anterioridad. Y es que el análisis se enfocó en la proteína ‘N’ y no en la ‘S’ como se venía haciendo en otros experimentos, según informa el estudio.



El informe utilizó un método especial para crear partículas similares al virus con el fin de crear microorganismos con las proteínas de algunas cepas de covid-19 que están rondando en el mundo. Algunas de estas creaciones portaban la mutación ‘R203M’, causante de la transmisibilidad rápida, la cual también está presente en la proteína N.



“La alteración R203M aumentó significativamente la cantidad de ARN viral que ingresó en las células huésped (...) un solo cambio de aminoácido en la proteína N sobrecargó las partículas, de modo que entregaron 10 veces más ARN a las células'', menciona el estudio.



Para obtener esos resultados utilizaron un virus de covid -19 vivo con la variante R203M y lo relacionaron con las células pulmonares.

Las conclusiones determinaron que, durante el choque entre los dos microorganismos, se producía hasta un 51 por ciento más partículas virales sobre las células que si el contacto hubiese sido con el virus original.



El estudio logró concluir que la mutación en la proteína N mejora la capacidad del virus para incrustar su ARN en células sanas, ocasionando que su grado de contagio sea más elevado.



“La publicación podría hacer que nos inclinemos más hacia el estudio de la proteína nucleocápside (N) para lograr controlar realmente la infección y ayudar a tratar a los pacientes”, afirma Shan Lu, biólogo de la Universidad de California y partícipe de la investigación.



Vale destacar que, por el momento, no existe una investigación concluyente con la cual se pueda comprobar mayor mortalidad derivada de alguna de las variantes del covid-19.



Si bien a la Delta y a otras cepas se les atribuye mayor facilidad de contagio, los mecanismos de bioseguridad siguen siendo efectivos para evitar la propagación del virus: tapabocas, lavado de manos y distanciamiento físico.



A ello se le suma la eficacia de los proyectos de vacuna aprobados en diversas partes del mundo. Estos biológicos, si bien no contrarrestan por completo la posibilidad de contagio, sí disminuyen los riesgos de letalidad en el momento de contraer coronavirus.

