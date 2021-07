Covid-19 por variante delta podría ser de las más contagiosas del mundo

La variante delta, identificada por primera vez en India, es la forma del covid-19 más preocupante para la el mundo, dado que ya está presente en la mayoría de los países.



Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Estudio de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) aseguró que la covid podría estar a "unas pocas mutaciones" de escapar al efecto de las vacunas.



La experta, en declaraciones a CNN, hace un llamado para pedir a la población que no baje la guardia frente a las medidas y tome esto como algo serio. "La gente debe entender que no es una falsa alarma. Esto es serio. Es uno de los virus más transmisibles que conocemos. El sarampión, la varicela y esto, están todos ahí al mismo nivel", dijo.



Y es que de acuerdo con un informe del CDC, las personas que cuentan con vacunación completa y se contagian pueden transmitir la enfermedad al mismo ritmo que los no vacunados, al punto de que esta forma del SARS-CoV-2 sería más transmisible que virus como el MERS, SARS, Ébola, el resfriado común o la gripe estacional.



En tal sentido, el CDC reitera que "la guerra contra el coronavirus ha cambiado" y asegura que la variante delta tiene unos niveles de transmisión que son diez veces más altos que con la variante Alfa. En términos de contagios, una persona puede infectar en promedio a ocho o nueve, mientras la versión original del virus lo hace a solo dos.



"Cuando piensas en enfermedades que tienen una tasa de transmisión de ocho o nueve, no hay tantas", advierte la experta. "La conclusión es que, a diferencia de las otras variantes, las personas vacunadas, incluso si no se enfermaron, se infectaron y diseminaron el virus en niveles similares a las de las personas no vacunadas que se infectaron", explicó Walter Orenstein, director del Emory Vaccine Center.



Este documento del CDC es resultados de varios estudios entre los que se destaca uno que analizó los datos de varios estudios, en los que se incluyó un brote en Provincetown (con datos no publicados) , que se produjo tras la festividad del 4 de julio, en el que se evidenció que unos días después los casos positivos de covid ascendieron a 882, con el 74% ya vacunados.



Tras el análisis, se comprobó una alta cantidad de virus en nariz y garganta en las personas infectadas, independientemente de la vacunación.



La agencia también recomendó esta semana que todos, incluidos aquellos que han sido completamente vacunados, usen tapabocas en interiores o en regiones donde el covid-19 se está propagando rápidamente, una reversión de su política en mayo, cuando dijeron que las tapabocas ya no eran necesarios para quienes habían recibido la vacuna.



Por su parte, el presidente Joe Biden también anunció ayer que todos los empleados federales deberán vacunarse o hacerse la prueba de covid-19 con regularidad y usar tapabocas. El mandato se produjo pocos días después de que el Departamento de Asuntos de Veteranos de EE.UU requiriera que los empleados de atención médica se vacunen en los próximos dos meses.



Varios estados han emitido mandatos similares en la última semana, por ejemplo, California pronto requerirá que los empleados estatales y los trabajadores de la salud proporcionen un comprobante de vacunación o se hagan la prueba semanalmente. Nueva York pedirá lo mismo a todos los empleados estatales antes del 6 de septiembre, cuando se conmemora el día del trabajo en esa ciudad.



Unidad de Salud