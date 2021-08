Ciudades donde se ha confirmado la variante delta en Colombia

Es un hecho: la variante delta ya circula en el país, lo cual genera preocupación a todo nivel. Según varias investigaciones, entre ellas una del Imperial College de Londres, se estima que esta es 60 por ciento más contagiosa en comparación con otras ya conocidas.



Además, en un reporte epidemiológico emitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) también se cita un estudio de Singapur que concluye que las infecciones que causa se relacionan con más probabilidades de desarrollar neumonías, necesitar oxígeno, atención en unidades de cuidado intensivo y hasta de morir.

De acuerdo con el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso, la mayoría de los casos de la variante delta identificados hasta el momento son importados. Sin embargo, hay casos de transmisión comunitaria.



"Casi todos llegaron de fuera del país, pero ya tenemos dos en los que no hay contacto de la persona que contagió, lo que significa que hay virus circulante en la comunidad", señaló Moscoso.



De momento, la variante se ha confirmado en tres regiones de Colombia: Valle del Cauca, Santander y Bogotá. El primer caso fue detectado el 24 de julio en Cali, cuatro más se confirmaron el 4 de agosto en Bogotá y la Secretaría de Salud de Bucaramanga registró el primero en su ciudad el 5 de agosto.



Si bien es motivo de preocupación, el viceministro Moscoso señala que su proporción en las calles aún es pequeña en comparación con otras variantes y que esto indica que Colombia aún puede prevenir escenarios complejos como los que han vivido otros países.



"Se estima que la variante original de covid-19 tiene capacidad de contagiar a 2.2 personas; alfa y gamma, entre 4 y 5 personas, pero delta puede infectar a 8 o más. A ese ritmo, nosotros prevemos que en septiembre la variable empezará a tener una participación mayor y en octubre ya podría ser la variante dominante", explicó.

Cómo protegerse de la variante delta

Sin lugar a dudas, unas de las principales herramientas que tenemos en nuestras manos para combatir al coronavirus y sus variantes, incluida la delta, son las vacunas.



Diferentes estudios, uno de la revista médica New England Journal of Medicine y otro de la revista científica Nature, han demostrado que los esquemas completos de vacunación (dos dosis) y las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca ofrecen una protección adecuada contra la variante delta, similar a la que tienen frente a otras formas del virus.



Con respecto a la vacuna de Johnson & Johnson de una dosis, los informes preliminares de sus fabricantes demuestran que, al igual que las anteriores, su potencia se mantiene contra esta variante.



Además, estando vacunado o no, es necesario mantener las medidas convencionales aplicadas durante toda la pandemia. En ese sentido, el infectólogo Carlos Álvarez, coordinador de Estudios covid-19 para Colombia, delegado por la OMS, insiste en el uso permanente del tapabocas, evitar las aglomeraciones, ventilar los espacios cerrados y aislar rápidamente a las personas que presenten síntomas.



Tendencias EL TIEMPO