Nueva variante de Sudáfrica es nombrada Ómicron y es de riesgo, indica OMS

El grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reunido hoy para analizar el impacto de la nueva variante del coronavirus detectada en Sudáfrica determinó que se trata de una "variante de riesgo", posiblemente más contagiosa, y la bautizó con la letra griega ómicron.



La OMS reconoce que algunas de las nuevas mutaciones de la variante ómicron parecen sugerir una aún mayor capacidad de transmisión que cepas anteriores, con casos detectados "en casi todas las provincias sudafricanas".

"La variante se ha detectado a un ritmo más rápido que en anteriores surgimientos en el número de infecciones, lo que podría indicar que tiene ventaja a la hora de propagarse", subrayaron los expertos de la OMS en un comunicado.



No indicaron por ahora si la nueva variante es más o menos resistente a las vacunas anticovid, pero sí señalaron que los test de diagnóstico de la enfermedad con PCR parecen seguir valiendo para detectarla.



Estos expertos, reunidos de emergencia en el llamado Grupo Asesor de Expertos en la Evolución de Virus, alertaron de que la aparición de esta variante, primero confirmada en un espécimen recolectado el 9 de noviembre, ha coincidido con un fuerte aumento de las infecciones en Sudáfrica.



La variante ómicron, que ha llevado a muchos países a suspender los vuelos con África austral, preocupa por el alto número de mutaciones que presenta, pues en apenas dos semanas se han detectado ya una treintena, con casos confirmados no sólo en Sudáfrica sino también en la vecina Botsuana, en Hong Kong (China) o en Bélgica.



Las variantes de riesgo son seguidas de forma más intensa por la OMS y los laboratorios globales, y además de la ómicron hay otras cuatro: alfa (primero detectada en Reino Unido), beta (también en Sudáfrica), gamma (Brasil) y delta (India).



Estas variantes suelen estar asociadas a una mayor velocidad de transmisión, aunque en los últimos meses la delta, más contagiosa que las tres anteriormente detectadas, se convirtió en la dominante, hasta el punto de que en los últimos análisis de laboratorio aparece presente en el 99,8 % de los nuevos casos globales.



El grupo asesor de la OMS no emitió nuevas recomendaciones sobre limitación a los viajes u otras medidas sanitarias preventivas, pero sí pidió a la comunidad científica internacional que continúe los trabajos de seguimiento de ésta y nuevas variantes.



Además, a nivel individual se recuerda la toma de medidas ya conocidas contra anteriores variantes, que incluyen el uso de mascarillas, la higiene de manos, el distanciamiento físico, la buena ventilación de interiores, evitar lugares muy concurridos y la misma vacunación anticovid.

Países plantean restricciones ante la nueva variante

En las primeras horas de este viernes, la Comisión Europea propuso suspender los vuelos procedentes del sur de África debido al descubrimiento de dicha variante.



"La Comisión europea propondrá, en estrecha coordinación con los Estados miembros, activar el freno de emergencia para interrumpir los vuelos procedentes de la región del sur de África debido a la variante B.1.1.529", dijo en Twitter la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sin precisar cuántos países del sur de África se verían afectados por esta decisión.



El ejecutivo europeo hará una propuesta al respecto a los países miembros durante una reunión prevista para este viernes, 26 de noviembre.



Sin embargo, las restricciones en los países europeos y en otros países ya comenzaron a llegar. Estos son algunos de los países que ya han anunciado medidas:

- Reino Unido introdujo un veto desde este viernes a los vuelos procedentes de seis países africanos. Así las cosas, el Ejecutivo de Londres prohíbe desde las 12.00 GMT los servicios aéreos provenientes de seis destinos africanos, entre ellos Sudáfrica.



- Alemania anunció que declarará a Sudáfrica como zona de riesgo por la nueva variante detectada y a partir de la noche de este viernes únicamente permitirá el ingreso al país desde esa región a ciudadanos alemanes. Además, todos los viajeros que ingresen al país procedente de la zona, también los vacunados, deberán guardar 14 días de cuarentena.



-Italia firmó la ordenanza en la que se prohíbe la entrada a ciudadanos que hayan pasado por Sudáfrica, Lesoto, Botsuana, Zimbabue. Mozambique, Namibia y Esuatini (antes Suazilandia) en los últimos 14 días.



- Austria, por su parte, anunció este viernes el cierre de sus fronteras para viajeros que lleguen en avión desde siete países. La medida entrará en vigor en la media noche. Los países afectados son Sudáfrica, Lesoto, Botsuana, Zimbabue, Mozambique, Namibia y Esuatini (antes Suazilandia).



Solo los ciudadanos austríacos y residentes en el país podrán entrar en Austria desde esos países, aunque a su retorno deberán permanecer en cuarentena durante diez días, además de someterse a un test PCR obligatorio y registrarse ante las autoridades.



-Países Bajos: El Gobierno neerlandés también decidió este viernes la suspensión total de todos los vuelos procedentes de los países del sur de África como una medida de prevención, aunque no explicó la duración de esta suspensión del tráfico aéreo.



Según el ministro en funciones de Sanidad, Hugo de Jonge, a partir de las 12:00 del mediodía (11.00 GMT) de este mismo viernes los países del sur de África pasarán a ser, además, “clasificados como áreas de muy alto riesgo” de coronavirus, lo que supone “una obligación de cuarentena” y el sometimiento a dos pruebas para los viajeros de estos países.



-Israel incluyó en su lista roja sanitaria a Sudáfrica, Lesoto, Botsuana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia y Esuatini (antigua Suazilandia), tras identificar un contagio con esta variante en su territorio.



-Canadá anunció este viernes que prohibirá la entrada en el país de todas aquellos extranjeros que en los últimos 14 días hayan viajado por siete países del sur de África ante la aparición de una nueva variante del coronavirus bautizada como "omicrón".

OMS desaconseja las restricciones de viajes

Ante las rápidas medidas adoptadas por algunos países, la Organización Mundial de la Salud desaconsejó restringir los viajes debido a la nueva variante de covid-19 detectada en Sudáfrica.



"Permítanme reiterar nuestra posición oficial: la OMS recomienda que los países sigan aplicando un enfoque científico y basado en los riesgos (...). En esta fase, de nuevo, no se recomienda la aplicación de restricciones en los viajes", dijo Christian Lindmeier, portavoz de la organización, a los periodistas en Ginebra.



El mensaje es que hay que seguir protegiéndose con mascarilla, distancia, ventilación y lavado de manos, que con la aparición de nuevas cepas y en pleno repunte de la pandemia en Europa cobra aún más importancia, dicen los expertos.



*Con información de agencias