OPS aclara que no existe la 'variante colombiana' de covid-19

Este viernes, luego de conocerse la información sobre la presencia de una supuesta variante colombiana de covid-19 en ese continente, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aclaró que "no existe una variante colombiana del virus" y que "esta en particular se trata de una variante más de las identificadas en Colombia".



En un comunicado, la OPS explicó que en enero pasado el Instituto Nacional de Salud (INS) pudo "caracterizar un linaje del covid-19 que circula en Estados Unidos, Curazao, México, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, España y Colombia, y seguramente en más países".



Se trata de la variante B1.621, la cual, agregó el organismo, algunos medios españoles han denominado de manera equivoca como la ‘cepa colombiana’.



"Esta no es la primera vez que se relacionan las variantes del virus con el origen geográfico donde se identificaron, ha sido así desde el principio de la pandemia", se lee en el comunicado.



El virólogo Jairo Méndez, asesor regional en enfermedades virales de la OPS, afirmó que esto resulta delicado, pues, "además de generar información confusa sobre el origen del virus y el riesgo potencial que representa cada una de las variantes, propicia la discriminación y la estigmatización de países o territorios".



Méndez informó que debido a esta situación la OPS resolvió esta semana establecer nuevos nombres para las variantes de covid-19. Esta vez, utilizando letras griegas.



Sobre la B1.621, enfatizó en que "hasta el momento la OMS no la ha clasificado como variante de interés o preocupación". Circula en Colombia en Caquetá, Nariño, Amazonas, Vichada, Arauca, Bolívar, Sucre, La Guajira, Magdalena, Sucre y Antioquia. Y en el mundo se han reportado en España 104 casos, y 13 brotes comunitarios no asociados con viajes; Holanda 10 casos; Dinamarca 27 casos, y Reino Unido 2 casos.



Cabe mencionar, además, que Colombia ha podido secuenciar 1.085 genomas completos e identificar 64 linajes.



Las variables de preocupación que sí circulan en el territorio nacional se encuentra la Alpha, en los departamentos de Antioquía, Caldas, Bogotá, Cundinamarca, Norte de Santander y Bolívar; y la Gamma, en Amazonas, Arauca, Santander, Antioquía, Bogotá, Sucre, Caldas y Valle, según datos de la vigilancia genómica del INS, con corte al 21 de mayo y el informe de la OMS del reporte al 3 de junio.