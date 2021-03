Estudio confirma que variante británica del Sars-CoV-2 es más mortal

La llamada variante británica del coronavirus, detectada por primera vez el pasado septiembre en el Reino Unido y conocida técnicamente como B.1.1.7 “podría estar asociada” con un incremento del 61 por ciento del riesgo de muerte en adultos, según indica un estudio publicado este lunes en la revista científica 'Nature'.

Un equipo de científicos dirigido por Nicholas Davies, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, llegó a esta estimación después de analizar 2’245.263 casos positivos de covid-19 y 17.452 muertes por el virus en Inglaterra entre el 1 de septiembre de 2020 y el 14 de febrero de 2021.



Hasta ahora, se había comprobado que la B.1.1.7, como otras variantes de riesgo, era más transmisible, pero esta información sobre su efecto en la tasa de mortalidad, que requiere de más estudios, puede tener consecuencias en la gestión de la pandemia, apunta la revista médica.



Al vincular las pruebas y los fallecimientos asociados a la variante británica, los expertos estimaron que el riesgo de muerte en esos casos era un 55 por ciento superior que para las personas infectadas con otras formas del virus, una vez ajustados otros factores como edad, sexo y etnia.



Los investigadores señalan que esto corresponde a un incremento del 0,6 al 0,9 % del riesgo absoluto de muerte para un varón de entre 55 y 69 años en los 28 días posteriores a un diagnóstico positivo.



Dado que otras variantes del SARS-CoV-2 pueden presentar características parecidas a la británica, los autores hicieron un modelo para corregir la posible identificación errónea de la B.1.1.7 en las pruebas diagnósticas. A partir de este modelo, consideran que la variante británica, que actualmente está presente en muchos países del mundo, puede asociarse a un 61 % más de riesgo de muerte.



“Nuestro estudio sugiere que la B.1.1.7 no solo es más transmisible que otras variantes preexistentes de SARS-CoV-2, sino que también puede causar un enfermedad más grave", apuntan.

Prevalencia

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) informó este lunes, justamente, que ha registrado unos 24.000 casos de la variante británica del coronavirus en Europa entre todos los genomas secuenciados, mientras que la cepa sudafricana se ha detectado en unas 900 personas y la brasileña en unas 200, todas ellas con mayor transmisibilidad que la variante original.



La cepa británica está a día de hoy presente en la mayoría de los países europeos, mientras que la sudafricana está en 18 y la brasileña en 9.



El jefe de vigilancia del ECDC, Bruno Ciancio, presentó estos datos este lunes ante la Comisión de Salud Pública del Parlamento Europeo, donde participó en una audiencia sobre la expansión de estas nuevas variantes del virus y la eficacia de las vacunas ya aprobadas para contenerlo.



Ciancio advirtió, no obstante, que las cifras de las que disponen sobre la prevalencia de las tres variantes, detectadas en diferentes momentos del segundo semestre de 2020, son probablemente inferiores a su presencia real en Europa debido a la limitada secuenciación de muestras positivas que están realizando los Estados miembros.



“Es esperanzador ver que la capacidad (de secuenciación) está aumentando, pero muchos países están aún lejos de lograr sus objetivos”, apuntó el científico del ECDC ante el Parlamento Europeo, en referencia a la meta que ha fijado la Comisión Europea de que al menos se secuencie un 5 por ciento de las muestras positivas a nivel nacional.



Estas modificaciones del virus se transmiten con mayor virulencia que la cepa original: entre un 36 y un 75 % más en el caso de la británica, en torno a un 50 % para la sudafricana y un porcentaje no determinado para la brasileña, que se encontró más o menos al mismo tiempo por primera vez en Japón.



En el caso de la británica, la más prevalente entre las variantes que han llegado a Europa, el ECDC no ha encontrado pruebas de que esta variante cause “problemas en cuanto a la inmunidad adquirida a través de infecciones previas o la vacunación”.



Respecto a la detectada inicialmente en Sudáfrica, sí que hay informaciones que apuntan a una menor protección conferida por los anticuerpos ya generados, por lo que habría un posible riesgo de reinfección que debe ser confirmado con más estudios en la población.



De la brasileña, por su parte, ya hay evidencia que señala que puede causar la reinfección a personas que ya se habían contagiado.

