La realidad oculta del vapeo en Colombia

El Instituto Nacional de Salud (INS) y la Universidad Industrial de Santander (UIS) publicaron los Primeros datos de la enfermedad asociada al vapeo en Colombia. Estas son algunas de las cifras que recogieron entre 2020 y 2022:

Quienes más consumieron cigarrillos electrónicos fueron los adultos jóvenes, así como los residentes de Bogotá, Caldas, Antioquia, Valle del Cauca y Boyacá.

Sufrieron más enfermedades relacionadas con el vapeo los adultos mayores de 45 años residentes en los departamentos de Antioquia y Boyacá; se registraron 245 casos de enfermedad relacionada con el vapeo; se notificaron 59 muertes.



De acuerdo con un informe titulado Primeros indicios sobre enfermedades asociadas al vapeo en Colombia, conocido hace un mes y publicado por EL TIEMPO, un total de 59 personas muertes en el país estarían relacionadas con el vapeo (véase nota anexa Muertes ligadas al vapeado).

Además, en Colombia, los usuarios son de mayor edad que en otros países; los datos sugieren que esto se debe al costo de los cigarrillos electrónicos o vapeadores.

El vapeo también mata



Según el INS y la UIS, las acciones preventivas deben comenzar a una edad temprana, aunque los efectos adversos ocurran años después.

En esto coinciden el Nodo de Salud Ambiental y Ocupacional de Colombia y la Asociación de Epidemiología de Colombia: apoyaron las medidas para impedir que los cigarrillos electrónicos o su publicidad lleguen a niños y jóvenes. Estas instituciones consideran que los profesionales de la salud deben aprender a reconocer las enfermedades relacionadas con el vapeo.



Este tipo de cigarrillos tiene varios nombres: cigarrillos electrónicos, vapeadores, e-cigarrillos. ENDS (Electronic Nicotine Delivery System o ‘sistemas electrónicos de administración de nicotina’). Incluso, hay SSSN: sistemas similares sin nicotina.

Estos dispositivos se han puesto de moda durante las últimas décadas; su exitosa comercialización es especialmente eficaz entre la población menor de 30 años. Veamos algunos ejemplos:

En Estados Unidos en dos años, aumentó un 24,1 % el consumo en estudiantes de secundaria: en 2019, un 2,4 % usaban cigarrillos electrónicos; en 2021, el 26,5 %.

En 2021 en Europa, varios expertos en salud pública, psiquiatría, pediatría y sociología médica publicaron un estudio en European Journal of Public Health. Trabajaron con una muestra de 12.167 adolescentes entre 14 y 17 años: 34 % de los adolescentes han probado los cigarrillos electrónicos, frente al 37 % que han probado los cigarrillos tradicionales; la mayoría de los que ha experimentado con uno ha experimentado con ambos.



Según el Instituto de Promoción de Salud de Corea del Sur, “la prevalencia actual del uso del cigarrillo entre jóvenes (19-29 años) en Corea del Sur ha disminuido al 24,8 %, pero la proporción del uso del e-cigarrillo es del 6,3 %, que ha aumentado constantemente desde 2013”.

En Colombia, el estudio del INS y la UIS estima que el 5 % de la población entre 12 y 65 años ha usado algún tipo de e-cigarrillo en algún momento de su vida; 23 años es la edad promedio de inicio.

Debajo del plástico

Los cigarrillos electrónicos calientan y aerosolizan líquidos con propilenglicol o glicerol (humectantes), sabores variados y, en la mayoría de los casos, nicotina. Los sistemas similares sin nicotina (SSSN) se consideran de la misma categoría: con o sin nicotina, pueden administrar sustancias tóxicas.



Estos dispositivos se comercializaron rápidamente como una alternativa más segura que fumar cigarrillos tradicionales. También se ofrecen como un método para ayudar a dejar de fumar a quienes experimenten dificultades y para eludir las áreas libres de humo.

Actualmente, los productos son particularmente populares entre los consumidores de cigarrillos convencionales, que pueden verse atraídos por la comercialización de los cigarrillos electrónicos como alternativas presuntamente menos peligrosas.

Producen un aerosol que normalmente contiene glicoles, aldehídos, compuestos orgánicos volátiles (COV), hidrocarburos aromáticos policíclicos, nitrosaminas específicas del tabaco (TSNA), metales, partículas de silicato y otros componentes.



Los dicarbonilos (glioxal, metilglioxal, diacetilo) e hidroxicarbonilos (acetol) también se consideran compuestos importantes del aerosol. Muchos de estos componentes son sustancias tóxicas, con efectos sobre la salud conocidos, que inducen una variedad de cambios patológicos significativos.

Además, la cantidad de nicotina y otras sustancias químicas suministradas varía considerablemente según la composición real del líquido, los patrones de comportamiento del usuario y los factores relacionados con el dispositivo en sí.

Hay evidencia de que los niveles y el número de sustancias tóxicas encontradas en cigarrillos electrónicos tienen efectos adversos en la salud respiratoria, cardiovascular y sistémica.



Estos dispositivos no son inocuos y se prevé que su uso a largo plazo aumente el riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer de pulmón y, posiblemente, afecciones cardiovasculares, así como de otras enfermedades asociadas con el tabaco.

Publicidad engañosa

En noviembre de 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó tres empresas comercializadoras de productos de vapeo: British American Tobacco Colombia, Lifetech y el Grupo DYI. La sanción consistió en multas superiores a los 1.496 millones de pesos en total: British American Tobacco Colombia, con 1.244,6 millones de pesos; Lifetech con 232 millones de pesos, y el Grupo DYI, con 19,72 millones de pesos.



Estas no habían informado en su publicidad, empaques, envases o anexos que las sales de nicotina y los líquidos de vapeo contienen componentes que se consideran nocivos para la salud. Tampoco advirtieron a los consumidores que deben consultar las condiciones o indicaciones para su uso correcto, así como sus contraindicaciones.

La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó que usaran en los empaques, medios digitales y otros medios publicitarios advertencias similares a las que ya usan los cigarrillos tradicionales.



El vapeo no es más seguro que el cigarrillo, y así lo expresa el investigador Jeadran Malagón-Rojas: “Para los fumadores individuales, dejar de fumar por completo es la mejor opción para reducir el daño. Si los fumadores no pueden dejar de fumar, el riesgo de enfermedad causada por el consumo de tabaco se puede reducir al cambiar completamente a un producto genuinamente menos perjudicial. Continuar fumando cigarrillos junto con otros productos de tabaco o nicotina no conduciría a los mismos beneficios para la salud”.



En conclusión, el vapeo no es una solución; al contrario, es un grave riesgo de salud pública.

Luis Jorge Hernández Flórez (*)

RAZÓN PÚBLICA (**)

(*) Médico salubrista y profesor de la Universidad de los Andes.

(**) Razón Pública es un centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia.N. de la R: Este artículo cuenta con información de EL TIEMPO

Muertes ligadas al vapeado



Según un reciente estudio publicado en el Periódico Brasileño de Neumología, un total de 59 muertes en Colombia estarían relacionadas con el vapeo. De acuerdo con la investigación titulada Primeros indicios sobre enfermedades asociadas al vapeo en Colombia y recogida por EL TIEMPO el 10 de noviembre, los departamentos con más muertes por enfermedades relacionadas con esta práctica son Antioquia (69 por ciento) y Boyacá (27 por ciento).

El documento señala además, con base en datos de la última Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas (2019), que al menos 245 casos de enfermedades también estarían relacionadas con el vapeo.

Algunas de estas afecciones, dice el estudio, van desde lesiones pulmonares graves, pasando por bronquiolitis obliterante(enfermedad pulmonar del vapeador), hasta daño pulmonar agudo. Si bien es una práctica reciente que aún se investiga, los riesgos para la salud asociados con ella varían según los productos específicos utilizados y su composición.

“Es un tema sobre el que habrá muchas controversias porque hay personas que están a favor del vapeo, incluso algunos lo promueven desde el ámbito científico con una idea que se llama ‘minimización del riesgo’, pero hay otra cantidad de sustancias en el vapeo que hacen un daño que pudiera ser peor o similar al que ya se conoce por el humo del tabaco convencional”, explicó el médico neumólogo-pediatra Jürg Niederbacher-Velazquez, quien participó en el estudio.

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que la población con mayor riesgo son los más jóvenes, los reportes sobre enfermedades asociadas con esta práctica en Colombia ocurrieron en hombres mayores de 45 años (82 por ciento), mientras que las muertes se habrían reportado en hombres mayores de 60 años.

El neumólogo Germán Díaz, coordinador del Comité Contra el Tabaco, SEAN y similares de la Asociación Colombiana de Neumología, plantea que podría existir un subregistro de los datos en un grupo etario mucho más joven.

“Si bien no se puede asegurar que estas muertes son específicamente por este motivo, sí puedo afirmar que lo que sucede en la población joven es alarmante. Quizás no hay registros suficientes porque los niños tienden a ocultarlo mucho más, pero estamos viendo, es un fenómeno en aumento y es preocupante”, manifestó.

Es la tercera sustancia legal más consumida en Colombia

En Colombia, según los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas (ENCSPA), el consumo de cigarrillos electrónicos o vapeadores con nicotina fue de 5 por ciento en 2019, unos 1,1 millones de personas los han usado alguna vez en la vida. Los resultados de revelan que estos dispositivos son la tercera sustancia legal más consumida en el país y que el porcentaje más alto de consumo está entre personas de 18 a 24 años.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que estos dispositivos también generan adicciones y no son menos dañinos que fumar.