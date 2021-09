Vacunas son efectivas para prevenir hospitalización y muerte, dice Minsalud

El Ministerio de Salud emitió el primer reporte sobre la efectividad de vacunas contra covid-19 aplicadas en Colombia que dejan ver que para mayores de 60 años estas tienen una protección del 79,4% para evitar la hospitalización por enfermedad grave y un 74,5% para evitar la muerte sin hospitalización previa, lo que de acuerdo con Leonardo Arregocés, director de Medicamentos y Tecnologías en salud, son valores muy altos dado que se trata de la población con mayor riesgo.



Hay que aclarar que los análisis de efectividad tienen la característica de que se realizan con las vacunas aplicadas directamente sobre la población real, y no dentro del marco de un estudio específico, de ahí que tienen gran importancia, dado que sus resultados están amparados sobre variables reales determinadas de manera específica por cada sitio y condiciones de la población.



En este sentido, es importante resaltar que al observar la efectividad de las vacunas en personas entre 60-69 años esta aumentó a un 88,7% para prevenir la hospitalización sin muerte y esta misma variable en el grupo de 70-79 tuvo una efectividad del 78,1 % y por encima de los 80 años esta fue el 58,1%.



Por otro lado, los resultados demuestran que la efectividad para prevenir la muerte después de la hospitalización fue del 96,7% en personas entre los 60 y los 69 años, del 88,7% entre 70 y 79 años y por encima de los 80 años esta fue del 69%.



También se analizó la efectividad de estos productos para evitar la muerte sin hospitalización y de acuerdo con Arregocés, se encontró que entre los 60 y los 69 años esta fue del 87,2%, entre 70 y 79 años fue del 79,8% y por encima de los 80 años de 65,3%.



Arregocés también insiste en que la edad es un factor determinante en la efectividad de las vacunas y no propiamente del biológico utilizado, que para el análisis involucró a las vacunas de Sinovac, Janssen, Pfizer y AstraZeneca, cuya efectividad fue evaluada desde marzo cuando se empezó la vacunación hasta julio del presente año, sobra decir que la vacuna de Moderna no fue incluida dado que hasta ese momento no se había hecho acopio de información específica sobre estas vacunas.



En el análisis tuvo como base un estudio de corte prospectivo de base poblacional en el que se tomó una muestra de 3,34 millones de personas divididos en dos grupos de 1,6 millones cada uno para comparar a quienes tenían los esquemas completos con quienes no los tenían.



Cada grupo según el protocolo, tenia perfiles similares de comparación con variables de sexo edad, comorbilidades, condiciones sociales y regimen de salud al que pertenecen.



Es importante anotar que la efectividad de cada vacuna y para cada grupo de edad se analizó por separado y los hallazgos generales son consecuentes con mediciones de este tipo realizadas en otros países.



Por lo tanto, los resultados de esta evaluación, dice el Ministerio, se convierten en una evidencia sólida para dar continuidad y fortalecer el Plan Nacional de Vacunación y así como se realizó esta evaluación en adultos mayores se desarrollarán otros estudios en poblaciones específicas como trasplantados, personal de salud, jóvenes y en quienes tengan esquemas incompletos o el antecedente de covid-19 con una sola dosis, dijo Arregocés.

