Datos que revelan impacto de la vacunación en trabajadores de la salud

Los casos de coronavirus y las muertes por covid-19 entre los trabajadores de la salud han disminuido sensiblemente desde el pasado 17 de febrero, día en el cual se inició el Plan Nacional de Vacunación, justamente con esta población priorizada.



La evolución de la mortalidad producida por la pandemia da cuenta de este impacto de la inmunización, que hasta este miércoles sumaba 5’742.052 dosis aplicadas.



En la oleada de julio y agosto, por ejemplo, se contaban de a 10 muertes en promedio por semana, con un pico máximo de 17 entre el 10 y el 16 de agosto.



En la oleada de enero las muertes en los trabajadores de la salud se promediaban en seis a la semana, al punto de que al comienzo del año fallecieron 28 en cinco semanas.



Sin embargo, justo después de ese momento y en coincidencia con el arranque de la vacunación las cifras de decesos semanales caen a uno por semana.



La vacunación sí está impactando en la mortalidad entre trabajadores de la salud. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante. El Tiempo

De hecho, entre mediados de marzo, cuando comenzó el tercer pico en el país, y el 18 de abril solo se registraron cuatro fallecimientos, según los datos del Instituto Nacional de Salud.



Lo mismo se puede visualizar en los casos notificados, en una base de 50.379 entre el primero de marzo del año pasado y el 13 de abril. De esas infecciones, 11.005 fueron en julio, y 7.395 en agosto (primera ola), 4.787 en diciembre, y 4.064 fueron en enero (2.ª ola).



No obstante, entre el pasado 1.º de marzo y el 13 de abril (ascenso de la tercera ola) se han notificado apenas 444 diagnósticos positivos para coronavirus.



En todo caso, se destaca que el Instituto Nacional de Salud ha informado de 270 fallecimientos de trabajadores de la salud por covid-19, 93 de los cuales se infectaron en medio de la prestación de servicios; 39, por fuera de las instituciones hospitalarias, y en 138 decesos no se ha establecido el origen del virus.



La suma de casos en estos 14 meses es de 56.558, de los cuales 56.231 ya se recuperaron.



Una buena noticia

Aunque estos números aún son apenas el boceto de un panorama, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, ha confirmado que la vacunación sí está impactando en la mortalidad en este grupo y se está adelantando un estudio para confirmar el alcance real de este proceso.

Desde otra orilla, Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, asegura que si bien la vacunación demuestra su impacto favorable en términos de enfermedad y muerte en estos trabajadores, estos logros deben proyectarse rápidamente a toda la población, dado que “aún existen muchas personas con riesgo y no se justifica que existiendo vacunas se siga enfermando y muriendo gente priorizados en grupos que ya deberían estar inmunizados en su totalidad”.



Cecilia Vargas, presidenta de la Organización Colegial de Enfermería, manifiesta que este logro no puede opacar el hecho de que aún existan muchos trabajadores independientes de la salud que no se han podido vacunar por limitaciones en los procesos de priorización. Y en tal sentido, dice, debe promoverse una vacunación sin barreras no solo para este personal, sino para toda la población.



“Más allá de un registro que favorece a un grupo, esto en conjunto no significa mayor aporte hacia inmunidad de rebaño, que solo se obtendrá cuando toda la población, o al menos el 70 por ciento, esté vacunada”, remata Pedro Cifuentes, experto en salud pública.

UNIDAD DE SALUD

