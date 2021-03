¿Por qué se dañaron 372 dosis de la vacuna de Pfizer en Bogotá?

En una rueda de prensa, el secretario Distrital de Salud, Alejandro Gómez, informó este miércoles que las 372 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech que habían sido reportadas en Bogotá como 'en cuarentena' definitivamente no se podrán aplicar.



Gómez explicó que las vacunas suelen llegar empacadas con hielo seco y en sus respectivas cajas. "Solo al momento de sacarlas de la ultracongelación revisamos frasco por frasco".



Sin embargo, en este caso, en una de las cajas un buen número de los biológicos venía sin etiqueta, y esto, según las autoridades, es una anomalía de fábrica.



"Ya no se pueden usar. Esas vacunas ya las sacamos de los menos 70 grados y están por fuera de la cadena de frío: en ningún caso se pueden usar", aclaró el secretario.



En efecto, esas dosis prácticamente ya no sirven porque, según el protocolo del Plan Nacional de Vacunación, a cada persona que se vacuna se le debe mostrar físicamente el frasco antes de la inyección. Luego, se le debe explicar la marca e informarle sobre su fecha y el lote al que pertenece la dosis.



En este momento, esas dosis permanecen en la Secretaría de Salud de Bogotá, a la espera de las instrucciones del Gobierno Nacional para poder retirarlas y hacer su respectiva devolución.



¿Habrá reposición?

Estas 372 dosis pertenecían al segundo lote de la vacuna de Pfizer-BioNTech, que llegó al país el pasado 24 de febrero y del cual a Bogotá le correspondió un total de 16.218 dosis, destinadas al personal de salud de primera línea contra el covid-19.



Como lo reportó este diario, la Secretaría de Salud detectó la irregularidad cuando se disponía a hacer la distribución de los biológicos desde sus bodegas hacia los centros de salud de la capital.



Por procesos sanitarios, toda dosis de medicamento a aplicar debe contar con su etiqueta. Al no contar con ese requisito, la decisión fue no aplicarlas.



La Secretaría de Salud ya les informó sobre el incidente tanto al Ministerio de Salud como al Invima y a la farmacéutica Pfizer. El secretario Gómez dijo este miércoles que "la idea es que se reponga el mismo número de dosis que llegaron en mal estado".



Se ha podido establecer que, por tratarse de un problema de fábrica, lo más probable es que las dosis sí se repongan. Lo que aún no está claro es cómo se haría ese proceso.



El Distrito también informó que tuvo que enviar a proceso de estudio otras 18 dosis por presencia de micropartículas en los viales. Con ambas novedades, del segundo lote de Pfizer en Bogotá se terminaron aplicando 15.828 dosis. Sin embargo, el secretario de Salud precisó que Bogotá logró finalizar la segunda jornada de inmunización de manera satisfactoria.



Según cifras del Ministerio de Salud, con corte al 3 de marzo de 2021 a las 4:00 p. m., en la capital se han aplicado 41.408 dosis de la vacuna contra el covid-19.

ELTIEMPO.COM

*Con información de la Redacción Bogotá