Moderna entregará 1,2 millones de vacunas para Colombia la próxima semana

Este martes el director del Departamento Administrativo Presidencia de la República, Víctor Muñoz, informó que Moderna entregará 1.2 millones de vacunas a Colombia la próxima semana.



Sin embargo, explicó que la entrega se hará en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Memphis, y que el Gobierno de Colombia debe encargarse del proceso logístico para traerlas al país. "El acuerdo que se tiene con esta farmacéutica es que ellos nos entregan en Estados Unidos y nosotros nos encargamos de traerlas al país", aseguró.



Muñoz agregó que en medio de la reunión también se llegó al acuerdo de que en esta semana se estipulará la fecha y "dentro del mes de septiembre estaríamos recibiendo cerca de 2 millones de dosis de vacunas adicionales de Moderna".



De hecho, el director de Dapre dijo en rueda de prensa que dicha entidad, en el marco del Plan Nacional de Vacunación, ha estipulado varias estrategias, entre ellas la gestión de préstamo de vacunas con otros países en razón a que cualquier procedimiento que la entidad pueda hacer por la anticipación de la llegada de biológicos será "importante para el país", dijo en medio de la escasez de dosis de dicha farmacéutica para completar los esquemas de vacunación en el territorio nacional.



Cabe recordar que los contratos que tiene el Gobierno con las diferentes farmacéuticas para las entregas de vacunas contra covid-19 son por trimestre, es decir, el país debería recibir 5 millones de dosis de Moderna.



"Estamos trabajando para que se pongan el 100% de las dosis que teíamos definidas en el cronograma inicial y que en el tercer triemestre terminemos, si no con los 5 millones de dosis, por lo menos con 4 millones de esos biológicos en el país", precisó Muñoz, quien hizo énfasis en que la farmacéutica no ha incumplido con la entrega de las dosis de las vacunas, ya que estos acuerdos se realizan por trimestres, no por días ni por semanas y en ese sentido la farmacéutica no ha incumplido el contrato.



La meta de dosis aplicadas para el mes de septiembre se mantienen en 41 millones, de las cuales se han aplicado más de 36 millones.



De hecho, a hoy ya hay 15 millones de colombianos que tienen sus esquemas completos de inmunización contra covid-19.

