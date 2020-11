Conozca las tres vacunas más adelantadas contra el  covid-19

Las esperanzas de masivas campañas de vacunación contra el covid-19 que podrían comenzar antes de fin de año se vieron reforzados este lunes con el anuncio de una tercera vacuna con buena eficacia.

La empresa británica AstraZeneca, asociada con la universidad de Oxford, desarrolló una vacuna que tiene una eficacia media del 70 por ciento y, en algunos casos, del 90 por ciento, según resultados provisionales de ensayos clínicos a gran escala llevados a cabo en Reino Unido y Brasil.



Estos resultados parecen menos concluyentes que los de sus competidoras como Pfizer/BioNTech y Moderna, cuya eficacia supera el 90 por ciento. Pero la vacuna británica tiene la ventaja de utilizar una tecnología más tradicional, lo que hace que sea menos costosa y más fácil de almacenar, sin necesidad de mantenerla en temperaturas muy bajas.



Hoy según la OMS, existen casi 170 propuestas en fase preclínica, medio centenar en etapa clínica y 11 en fase 3, que aseguran estar casi listas para su comercialización.

Lo cierto es, que con el acelerador a fondo, a la fecha puntean esta carrera las vacunas de Pfizer – BioNtech, Oxford-Astrazeneca y Moderna. Le siguen de cerca Johnson y Johnson, Glaxo, Curevac y Sanofi. Y en ese contexto, vale la pena referenciar las tres líderes.



(Lea también: EE. UU. autoriza el uso del fármaco que usó Trump contra la covid-19)

Adenovirus inofensivo de chimpancé

La primera es la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que tiene una eficacia media del 70 por ciento con una dosis menor. “AstraZeneca preparará ahora inmediatamente la presentación reglamentaria de los datos a las autoridades de todo el mundo” en busca de una rápida aprobación, afirmó el director ejecutivo del gigante farmacéutico, Pascal Soriot.



Y aseguró que “la eficacia y seguridad de esta vacuna confirman que será muy efectiva contra el covid-19 y que tendrá un impacto inmediato”. Concretamente, la efectividad se elevó al 90 por ciento en el caso de una muestra de personas que recibieron primero media dosis y una dosis completa un mes después. La eficacia bajó al 62 por ciento en otro grupo que recibió dos dosis con un mes de diferencia.



Más de 3.000 voluntarios participaron en el subgrupo que mostró mayor efectividad, precisó en rueda de prensa el profesor de la Universidad de Oxford Andrew Pollard.

“Creemos que al dar una primera dosis más pequeña estamos preparando el sistema inmunológico de manera diferente, lo estamos preparando mejor para responder”, explicó.



(Tal vez le interese: Los países ricos y viejos, con mayor riesgo de muerte por covid-19)



Peter Openshaw, profesor de medicina experimental del Imperial College de Londres, consideró que una combinación de media dosis y dosis completa “es una gran noticia, ya que potencialmente aumenta el número de personas que pueden ser vacunadas y reduce los costos”.



Este proyecto tiene la gran ventaja de utilizar una tecnología más tradicional que sus competidoras, lo que la hace menos costosa y más fácil de almacenar y transportar, ya que no necesita ser conservada a muy baja temperatura: se puede guardar al menos seis meses refrigerada entre 2ºC y 8ºC, precisó el equipo británico.



AstraZeneca estimó en el comunicado que su vacuna es "altamente eficaz" para prevenir la enfermedad y remarcó que durante las pruebas ningún participante desarrolló formas graves de coronavirus ni tuvo que ser hospitalizado. Además, el laboratorio británico asegura estar haciendo rápidos progresos en la fabricación prevista de 3.000 millones de dosis, que estarán disponibles en 2021.



Con este anuncio, el proyecto de la farmacéutica británica-sueca y el centro académico inglés vuelve a repuntar después de que el 23 de octubre la FDA autorizó el reinicio de sus ensayos en Estados Unidos, que habían sido detenidos, mientras investigaba una reacción adversa, en uno de sus voluntarios.



(Consulte: En temporada de lluvias, cómo saber si lo que tiene es covid o gripa)



En esencia, esta vacuna está basada en la plataforma vectorial- viral, que utiliza un virus de diseño para transportar genes del coronavirus y producir reacciones de defensa en el cuerpo. En este caso se ha tomado un adenovirus de chimpancé llamado ChAvOx1, que al probarse en humanos ha resultado efectivo en términos de protección en personas mayores de 18 años.



Estados Unidos le otorgó al proyecto 1200 millones de dólares, con lo que separó 300 millones de dosis, en caso de ser aprobada. En el mismo sentido la Unión Europea hizo acuerdos por 14 millones de dosis y algunos países a través de estrategias colectivas, también han hecho negociaciones.

La ultra refrigerada de Pfizer

La farmacéutica norteamericana y su aliada alemana Biontech, dieron un golpe de mano histórico el pasado 9 de noviembre, al anunciar, sobre datos preliminares, que la efectividad de su vacuna era del 92 por ciento y 10 días después, con otros resultados finales, anunciaron que la eficacia alcanzaba el 95 por ciento, incluso en personas mayores, además de no desencadenar efectos secundarios graves.



Si bien, estos datos no han sido publicados después de una revisión de pares, el viernes pasado Pfizer presentó ante la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA), una solicitud de autorización para uso de emergencia y se espera que la respuesta se emita esta semana.



Pero para que la vacuna llegue a la gente, Pfizer y su socio tienen que remontar una serie de desafíos que de acuerdo con sus mismos anuncios, empiezan por impedir que se deshaga en el camino.



(Además: Ojo: las lluvias aumentan riesgo de infectarse con virus respiratorios)



Como esta vacuna está basada en un trozo sintético de material genético del virus (mARN) que provoca reacciones de defensa en el organismo humano, este se descompone a no ser que se mantenga refrigerado a temperaturas inferiores a menos 70 grados centígrados, lo que, en palabras de la salubrista Elizabeth Beltrán, requiere de una logística descomunal nunca antes desplegada para su transporte y almacenamiento.



Además, como son dos dosis, hay que garantizar que las personas completen el esquema en un plazo de 3 semanas, algo que puede resultar complejo. Con todo, desde hace algunos meses se empezaron a firmar acuerdos para reservar grandes cantidades de la vacuna.



Donald Trump separó 100 millones de dosis para entrega en diciembre por 1,9 mil millones de dólares, y firmó una opción de compra de otros 500 millones de dosis para el primer semestre del 2021. Japón contrató 120 millones de dosis y la Unión Europea, 200 millones hasta ahora.



Con este propósito, Pfizer y BioNtech esperan tener listas 1.300 millones de dosis a finales del 2021 y para el efecto, paralelo con el desarrollo del proyecto ya iniciaron su producción de manera masiva en su plantas de Andover (Massachusetts), Kalamazoo (Michigan) en Estados Unidos y en la de Puurs (Bélgica), con el apoyo de BioNtech en Alemania, que formará parte de la red de suministro comercial.



(Le recomendamos: Voluntad anticipada, un tema para hablar en la pandemia)

Sin cadena de frío extremo

El lunes pasado, Moderna aseguró que su vacuna experimental es en un 94,5 por ciento efectiva para prevenir el covid-19, según los datos provisionales obtenidos de un ensayo en etapa avanzada, lo que la convirtió en la segunda compañía estadounidense que en una semana informaba resultados de estos niveles. “Son muy buenas noticias. Si mira los datos, los números hablan por sí mismos”, dijo Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos.



Al igual que la vacuna de Pfizer, la de Moderna se fundamenta en la nueva tecnología del ARN mensajero, pero su ventaja es que, según los informes, no necesita almacenamiento ultrafrío, lo que facilitaría su distribución. De hecho, Moderna espera que sea estable a temperaturas estándar de los refrigeradores de 2 a 8 grados centígrados durante 30 días y que se puedan almacenar a -20 grados centígrados por 6 meses. Las reacciones adversas no fueron significativas.



El gobierno de Estados Unidos apoyó el proyecto de Moderna a través de los Institutos Nacionales de Salud con 1.000 millones de dólares iniciales y en agosto se adicionaron 1,5 mil millones de dólares a cambio de 100 millones de dosis, si la vacuna demuestra que es segura y eficaz. Se sabe que Moderna ha hecho acuerdos similares con otros países.

Planes para inicio de vacunación

La otra noticia que trascendió hace poco la dio Moncef Slaoui, jefe del grupo que lidera los esfuerzos para enfrentar la pandemia en el gobierno de Estados Unidos. En concreto, aseguró que su país espera comenzar un programa de vacunación contra el covid-19 a comienzos de diciembre.



"Nuestro plan es poder enviar las vacunas a los sitios de vacunación dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación" por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), dijo Moncef Slaoui a CNN. "Así que espero que tal vez al segundo día de la aprobación, el 11 o 12 de diciembre".



Según los informes, los asesores de la FDA se reunirán del 8 al 10 de diciembre para discutir la aprobación de las vacunas de Pfizer y Moderna. El alto funcionario también dijo que esperaba que una vez lanzada la campaña de inoculación masiva, el país podría lograr la "inmunidad colectiva" en mayo.

Prudencia

Aunque estos anuncios son prometedores, no se puede caer en la falsa idea de que las vacunas ya están listas. El Centro de Pensamiento “Medicamentos Información y Poder “de la Universidad Nacional de Colombia, en conjunto con el Proyecto Decisiones Informadas sobre Medicamentos (DIME), la Fundación Femeba y el Instituto Internacional Centroamericano de Salud (IHCAI) manifestaron en un boletín que los datos sobre estas vacunas hacen parte de análisis preliminares con pocos pacientes estudiados y en períodos de observación bastante cortos, por lo que existe la posibilidad de que los datos de eficacia varíen, al finalizar el tiempo de observación establecido”.



"Por otro lado, la información publicada, como notas de prensa, presenta enormes desventajas, porque no es posible consultar en su totalidad los datos y análisis realizados”, dicen.



Y además de otros aspectos como la estabilidad de los biológicos y la capacidad de distribución en los precios, estos expertos consideran que todavía es incierto el mecanismo de acceso y el precio al cual estarían disponibles y en este sentido terminan diciendo que “conviene una dosis adicional de paciencia de los resultados finales, publicados formalmente sobre estas y otras vacunas en estudio”.

UNIDAD DE SALUD