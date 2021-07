Vacunados con Janssen no necesitarían una segunda dosis ante variantes

Un estudio reciente realizado por científicos de la Escuela de Medicina Grossman, en Nueva York, Estados Unidos, sugiere que la vacuna Janssen, fabricada por el laboratorio estadounidense Johnson & Johnson, no es igual de efectiva contra las nuevas variantes del covid-19. Entre estas se encuentran Delta, de India, Beta, de Sudáfrica, Lambda, de Perú, entre otras.



Por esta razón, la investigación científica - que está a la espera de revisión - indica que la vacuna, que fue autorizada en 2020 para uso de emergencia con la aplicación de una sola dosis, podría brindar cinco veces menos protección ante nuevas variantes que son más contagiosas e infecciosas en comparación con la que dio origen a la pandemia en Wuhan.

"Los anticuerpos provocados por Ad26.COV2.S (Janssen) de una fracción significativa de los individuos vacunados tenían un título neutralizante bajo", explicaron los autores del estudio, el cual podría no ser concluyente debido a que usó muestras de sangre de un laboratorio, por lo que podrían no reflejar el rendimiento de la vacuna en el mundo real.



De igual manera, el estudio se ha centrado en anticuerpos neutralizantes y no ha considerado las respuestas duraderas entre las células inmunes estimuladas por la inyección.



En todo caso, con esta investigación se ha vuelto a abrir el debate sobre si es necesaria una segunda dosis del biológico de Janssen ante las nuevas variantes detectadas.



Por su parte, los investigadores de este estudio de Nueva York sugieren que las personas que han recibido la primera dosis de Janssen podrían recibir un refuerzo de la misma vacuna o "completar su esquema de vacunación" con una de Pfizer o Moderna.



"Los datos sugieren el beneficio de una segunda inmunización después de Ad26.COV2.S (Janssen) para aumentar la protección contra las variantes", reiteraron los autores.



Sin embargo, esto no significa que la vacuna de Janssen, que ya se aplica hace aproximadamente un mes en Colombia, no sea útil para prevenir casos graves de la enfermedad y deba dejar de usarse.



De hecho, el líder del equipo que realizó el estudio, el virólogo Nathaniel Landau, aclaró que “el mensaje que queríamos dar no es que la gente no debería ponerse la vacuna Johnson & Johnson, sino que esperamos que en el futuro se refuerce con otra dosis”.



Janssen, Johnson & Johnson. Foto: AFP

¿Qué dicen otros estudios?

Jake Sargent, portavoz de Johnson & Johnson, defendió la vacuna y rechazó los resultados de esta nueva investigación, debido a que, según él, sus datos “no hablan de la naturaleza completa de la protección inmunológica de la inyección".



De igual manera, el 24 de junio de este año la farmacéutica emitió un comunicado en el que aseguraba que la vacuna Janssen proporciona inmunidad que dura al menos ocho meses. Del mismo modo, parece brindar una protección adecuada contra la variante Delta y otras.



La afirmación fue sustentada por un estudio realizado por la farmacéutica - que tampoco ha sido revisado por pares -, en el cual se analizaron los anticuerpos y las células del sistema inmunológico de ocho personas inoculadas con la vacuna, quienes neutralizaron eficazmente la variante detectada en India.



"Una sola dosis de la vacuna de Johnson & Johnson contra el covid-19 generó anticuerpos neutralizantes contra una variedad de variantes preocupantes del SARS-CoV-2, que aumentaron con el tiempo, incluso contra la delta cada vez más prevalente y más transmisible (B.1,617.2 ), la beta parcialmente resistente a la neutralización (B.1,351), las variantes gamma (P.1) y otras, incluyendo alpha (B.1,1.7), epsilon (B.1,429), kappa (B.1,617. 1) y variantes D614G, así como la cepa original SARS-CoV-2", dijo la compañía.



Algunos científicos han decidido aplicarse una segunda dosis de Pfizer. Foto: Sander Koning . AFP

Por otro lado, un estudio del Centro Médico Beth Israel, de Boston, que analizó sangre extraída de 20 voluntarios en una fase inicial de prueba de Fase 1/2 de la vacuna, obtuvo resultados similares.



A pesar de esto, algunos investigadores y científicos que se aplicaron la primera dosis de Janssen, han decidido ser precavidos y acatar a las sugerencias de algunos de sus colegas. Y, por eso, se han aplicado una segunda dosis de la vacuna de Pfizer.



Entre estos se encuentran la doctora Angela Rasmussen, investigadora de la Organización de Vacunas y Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Saskatchewan en Canadá, o Jason Gallagher, experto en enfermedades infecciosas de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Temple de EE. UU.



"Si vive en una comunidad con un nivel de vacunación bajo en general, le sugiero que considere seriamente hacerlo", comentó Rasmussen.



